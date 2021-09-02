新交所允许特殊目的收购公司上市

（早报讯）新加坡交易所允许特殊目的收购公司上市，为企业提供多一个集资途径。

向市场公开征询意见之后，新交所也降低特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Companies，简称SPAC）上市门槛，将首要条件的最低市值要求从3亿元减半至1亿5000万元。

新交所今天（9月2日）宣布了新的上市条例，允许也称为“空白支票公司”的SPAC在主板挂牌上市，新条例明天生效。

新交所监管公司首席执行官陈文仁说，新交所的SPAC框架将为公司提供另一种集资途径，在价格和执行方面具有更高的确定性。

“我们希望新交所的SPAC上市程序能带来优良的上市公司，为投资者提供更多选择和机会。为了实现这一目标，我们更专注在保荐人的素质和记录。我们还引入了一些要求，确保保荐人的利益与股东一致。”

SPAC的目的是透过首次公开售股（IPO）募集资金后，收购有前景的未上市公司，让被并购的公司借壳上市。

根据新交所的框架，SPAC在本地上市之后，必须在24个月内完成收购。若能满足规定的条件，可延长最多12个月。

SPAC完成收购，保荐人不得在六个月内脱售持股。六个月之后，保荐人仍必须持有至少50％股权。保荐人也必须根据SPAC的市值，认购至少2.5％至3.5％的首次公开售股、单位或凭单（warrant）。

保荐人在SPAC上市时所能获得的免费股权最多为发行股本的20％。

SPAC进行收购前，须得到50％独立董事批准，以及逾50％股东投票同意。

所有独立股东有权要求赎回股票。上市发售给股东的凭单，在转换为股票时而产生的稀释不能超过50％。

新交所于3月底就允许SPAC在主板上市，公开征询市场意见。新交所指出，超过80名市场人士提供了反馈意见。这可能是近期新交所展开的公开咨询活动中，市场反应最热烈的。

新交所也表示，将分别与新加坡证券投资者协会（SIAS）和新加坡董事协会（SID）合作，增加散户投资者对SPAC的了解，以及协助担任SPAC董事的人士了解他们应承担的责任和义务。

证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）说：“在新加坡引入SPAC将为散户投资者提供新的投资机会。SPAC使风险资本和私募股权投资更加民主，因为在交易所上市的SPAC股份可以被任何人，包括散户买入。然而，投资者在投资前须有一定的知识，并充分了解产品的风险和属性。”

为了确保散户获得必要的信息和指导，证投会将为如何评估SPAC收购交易以及投票前须注意的事项，提供独立研究和指导。

新加坡董事协会主席黄素燕也说：“我们将与法律、审计和资本市场领域的伙伴合作，帮助独立董事了解SPAC的董事会治理与其他形式上市的实体有何不同，以便他们能够履行董事义务和责任。”