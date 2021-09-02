人力部设就业工作小组 打造关键行业新加坡人核心

（早报讯）人力部设立了“就业工作小组”来协调企业转型和劳动力发展相关机构的工作，以助有意加入10个关键行业的本地人才一臂之力，同事确保这些领域都能有强大的新加坡人核心。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，周三（9月1日）配合出掌人力部100天接受本地主要媒体联访时指出，10个关键行业分别为资讯通信与媒体、金融服务、专业服务、制造、医疗保健、批发贸易、建筑环境、物流、餐饮以及零售。

这个七人就业工作小组（Jobs Taskforce）将专注于三个方面：为有意加入这些关键行业的本地员工提供支持；配合行业转型为现有员工进行重新培训，好让他们掌握新的技能或者适应扩大后的工作范围，以及提倡良好的人力资本作业程序。

陈诗龙将出任这个小组的主席，其他成员包括：

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲

通讯及新闻部兼国家发展部政务部长陈杰豪

教育部兼人力部政务部长颜晓芳

新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）

陈诗龙说：“这个工作组将和劳资政伙伴以及雇主合作，我相信我们能够携手帮助企业和雇员取得成功。”

为了更好地了解本地雇员和企业的关切和需求，陈诗龙也将从今年第四季度至明年第一季度展开一系列对话，探索如何更好地支援求职者、员工和企业的方式，以实现为新加坡培养优秀劳动力与工作场所的愿景。

他透露，对话会的对象包括年长员工、中介平台员工、即将进入就业市场的年轻人以及想要转换人生跑道的中年求职者，以及企业、行业协会、商会和工会。

陈诗龙指出，这些对话将帮助他了解员工的视角，兼任贸工部第二部长的他也需要向进军本地的科技、资讯通信、金融等领域的企业了解对方需要什么样的人才，以及遇到了哪些瓶颈。