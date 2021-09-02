受银行股回跌限制 海指周四微涨0.03％

（早报讯）投资者等待美国就业数据出炉并顾及疫情因素，使区域和本地股市今天（9月2日星期四）情绪谨慎，本地银行股回跌限制了海峡时报指数的涨幅。反映本地蓝筹股走势的海峡指数连续第三天处于3100点以下，今天仅微涨1.00点或0.03％，闭市报3088.84点。

在本地闭市时，美国三大股指的期货皆小幅上涨0.1％至0.2％。亚太股市涨跌不一，受美国纳斯达克指数创新高的鼓舞，东京、香港分别涨0.33％和0.24％，皆创下四天连涨，但涨幅已显著收小；悉尼和首尔则回跌0.37％和0.97％。

辉立期货投资分析师周峻贤昨日接受《联合早报》访问时指出，人们可能在为本地冠病疫情恶化做准备，这使本地股市受压。

本地股市整体交易量增至19亿7000万股，交易总值也增至11亿7000万元。上升股270只，下跌股185只。蓝筹股涨跌不一，14只海指成份股上涨，12只下跌。

本地银行股给予海指最大压力，星展集团控股（DBS）股价跌0.43％至30.10元，大华银行（UOB）跌0.35％至25.56元，华侨银行（OCBC）跌0.09％至11.60元。丰树物流信托（MLT）和新电信（Singtel）给予海指最大的支持，分别涨2.93％和0.85％，闭市报2.11元和2.37元。

机械和电气工程服务公司庆源企业（King Wan）股价连续第二天暴涨超过50％，今天涨51.28％或2分，闭市报5.9分，交易量高达1亿零175万股，是全场最活跃的股票，但因为股价低，交易总值仅532万元。它的股价昨天从2.5分暴涨56％至3.9分，交易量达到4559万股，引起新加坡交易所的质询。公司昨日闭市后回应说，正同一家公司商讨组成合资公司提供装潢和翻新服务，但不保证这些讨论会达成交易。