我国8月PMI继续扩张 但扩张速度减慢

（早报讯）由于新订单和新出口订单增幅放缓，我国制造业连续14个月扩张，但扩张速度放慢。

经济师表示，我国制造业活动扩张速度放缓，主要是受到外在环境趋软所致。鉴于我国防疫措施到位，他们预测制造业全年仍会取得强劲表现。

根据新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）今天（9月2日）发布的数据，8月份采购经理指数（PMI）报50.9，较7月份略微下滑0.1。

不过电子业PMI继续加速扩张，由50.8升至51，连续第13个月处于扩张态势。

PMI指数高于50显示经济活动处于扩张，低于50则萎缩。

数据显示，8月份的新订单、新出口订单、工厂产出和库存等四个主要指数放慢扩张，导致PMI略微下滑。但成品在连续收缩4个月后，现已恢复扩张。

此外，投入品价格指数的扩张速度也加快，从51.3升至51.4，至今连续13个月扩张。

华侨银行经济师林秀心接受《联合早报》访问时指出，8月PMI数据并不让人感到意外，因为此前中国PMI数据反映制造业发展势头放缓。

中国本周三发布的8月PMI数据也显示，它从50.4降至50.1，虽继续位于临界点以上，却是18个月新低。这主要是因德尔塔变种病毒引发的疫情抑制消费者支出和出行，原材料成本飙升及供应链问题阻碍了生产。

大华银行经济师颜圣充也指出，我国PMI指数下滑，顺应亚洲多个市场最近一周的疲弱表现，包括韩国、台湾、菲律宾和泰国的最新PMI数据都有所下滑。

颜圣充说：“这些数据显示亚洲区域的制造业增长势头已放缓，而新加坡PMI指数下滑，可能也是受外部环境趋软所致，像新订单、新出口订单、工厂产出和库存的增速都放慢。”

就电子业方面，它的新订单、新出口订单、工厂产出、就业和投入品价格等指数继续加快扩张。供应商交付虽然继续取得增长，但积压订单指数连续14个月扩张，显示需求增长速度超过交货速度。

颜圣充指出，投入品价格上扬速度加快，意味着是下来通货膨胀压力可能增加。实际上，整体投入品价格如今升至2018年9月来的最高，电子业投入品价格更是2013年9月来最高.

他说：“假设较高投入品价格有部分转嫁到消费价格，我国通胀有可能会在8月份进一步上升，值得一提的是，7月份7月份整体通胀率为2.5％，是自2013年11月以来最高点。”

林秀心则表示，随着更多员工重返办公场所，对提升电脑设备等需求减缓，电子产品热潮将逐步消退。不过全年而言，今年制造业预料表现强劲，全年同盟比增长预计超过10％。

她说：“整体而言，就如8月PMI数据所反映，制造业势头可能会在下来几个月内巩固持稳。但如果我们继续发现新的变种病毒，阻碍解除区域限制和开放边境等措施的实施，制造业就会存在下行风险。”

颜圣充也认为，我国防疫措施到位，并开始开放边境，有助于推动我国经济。他估计今年制造业会扩张8％，并且是推动我国经济增长的主要支柱。