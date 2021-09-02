巴士车长和巴士转换站员工下来每周将接受至少一次冠病检测

（早报讯）今年7月至9月1日，284名巴士转换站职员确诊感染冠病，近95％是巴士车长。巴士车长和巴士转换站员工即日起每周将接受至少一次冠病检测。

根据陆路交通管理局今天（9月2日）发出的声明，公共交通巴士领域聘请1万1000名人员，确诊员工占不到3％。

声明也提到，自今年7月起，本地社区病例增加后，公交业者的员工要是在出现冠病感染群附近工作，业者就会为员工提供定期冠病检测，以尽早发掘确诊病例。在近期确诊染疫的巴士车长中，近一半的病例是通过这项定期检测和卫生部的社区检测机制发现。

据了解，另有约200名巴士转换站职员正在履行隔离令。未有证据显示八个巴士转换站员工感染群是因巴士车长驾驶衔接不同巴士转换站的路线而引起。

声明强调，巴士运作至今没有受到严重影响。不过，陆交局已和公交业者合作，制定应变计划，以在出现更多病例时，能减少对乘客的影响。任何延长巴士服务间隔时间的举措会逐渐进行，并从需求较低的巴士服务开始。

据了解，目前有一两个巴士服务的间隔时间已延长。

为减少工作场所的传播风险，陆交局、公交业者和全国交通工友联合会合作加强巴士转换站的安全管理措施，包括区分职员的休息和用餐区、员工只能单独用餐、较长接触的地方的清洁频率增加到至少每小时清理一次，以及在指定吸烟区安装隔板等。

与各个巴士转换站相关的感染群持续扩大，截至昨天中午，累计病例已达314起。八个现有的感染群中，淡滨尼、文礼、裕廊东、大巴窑、碧山、榜鹅与金文泰七个转换站昨日都出现新病例，共计29起。大巴窑巴士转换站员工感染群目前最大，共计93起病例。

除了榜鹅转换站和裕廊东转换站分别由新加坡前进（Go Ahead）和易塔通（Tower Transit）经营，其余六个巴士转换站都由新捷运经营。

当局与公共交通业者合作鼓励员工接种，超过99％已接种至少一剂疫苗，超过95％完成接种。

巴士转换站员工感染群事态发展：

8月14日

碧山巴士转换站和盛港巴士转换站出现员工感染群

碧山巴士转换站共九起病例（全是车长）；盛港巴士转换站共有13起病例（包括五名车长和两名职员）

16名巴士车长或员工都已接种疫苗，没有出现严重症状

8月15日

碧山巴士转换站员工感染群新增一起病例，累计10；盛港巴士转换站员工感染群增加三起病例，累计17起

8月16日

碧山巴士转换站员工感染群新增五起病例，累计15起

卫生部将盛港巴士转换站员工感染群的一起病例抽出，累计病例减到16起

8月17日

盛港巴士转换站员工感染群新增两起病例，累计19起

8月18日

盛港巴士转换站员工感染群新增一起病例，累计20起。

8月20日

盛港巴士转换站员工感染群多两起病例，累计22起

8月24日

碧山巴士转换站员工感染群隔了八天，新增4起，累计19起

8月26日

大巴窑巴士转换站和榜鹅巴士转换站也出现员工感染群

大巴窑巴士转换站员工感染群共25起病例

榜鹅巴士转换站员工感染群共11起病例，包括10名职员及一名职员的同屋住户

碧山巴士转换站员工感染群增加两起病例，累计21起

8月27日

金文泰巴士转换站出现员工感染群，共七起病例，是两周内第五个出现感染群的巴士转换站

碧山巴士转换站员工感染群再添三起病例，总计24起

大巴窑巴士转换站员工感染群增加五起，累计29起

榜鹅巴士转换站员工感染群再添四起，共17起病例

陆交局说，截至26日，大巴窑与榜鹅巴士转换站感染群的34名确诊车长中，仅一人未完成接种

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲透露，大巴窑巴士转换站的25名确诊车长中，约半数是室友。他们是通过定期监控检测发现染疫，没有严重症状

所有全国交通工友联合会食堂即日起划为员工用餐区，只有值班的公交工作人员可以堂食，公众只能打包

8月28日

裕廊东巴士转换站出现员工感染群，累计14起病例

金文泰巴士转换站员工感染群增加一起病例，累计八起

盛港巴士转换站员工感染群增加一起病例，累计24起

大巴窑巴士转换站员工感染群增加三起病例，累计33起

榜鹅巴士转换站员工感染群增加四起病例，累计21起

8月29日

文礼巴士转换站出现员工感染群，有15人染疫，是第七个出现感染群的巴士转换站

大巴窑巴士转换站感染群再有17人确诊，累计51人

金文泰巴士转换站感染群再添六起病例，总计14起

裕廊东巴士转换站感染群增加四起，累计21起

榜鹅巴士转换站感染群增加三起，累计25起

与七个巴士转换站感染群有关的病例总计174起

8月30日

淡滨尼巴士转换站出现员工感染群，累计11起病例

与八个巴士转换站感染群有关的病例总计229起

大巴窑巴士转换站感染群再有18人确诊，累计70人

文礼巴士转换站感染群增加15起病例，累计31起

榜鹅巴士转换站感染群增加四起病例，累计29起

裕廊东巴士转换站感染群增加三起病例，累计24起

碧山巴士转换站感染群增加两起病例，累计26起

陆交局说。截至29日，174起病例中，120人是巴士车长，其余是确诊车长的密切接触者，包括家属及巴士转换站工作人员

大巴窑巴士转换站感染群的染疫车长最多，截至29日有33人，其次时碧山巴士转换站，有23人

全国有约9500名巴士车长，确诊车长占总人数约1.26％

除了四名巴士车长，其余近日确诊的车长都已完成冠病疫苗接种，多数没出现症状或症状轻微

超过99％公交员工已接种至少一剂疫苗，超过95％完成接种

8月31日

大巴窑巴士转换站感染群增加七起，累计85起

文礼巴士转换站感染群再有13人确诊，累计50人

淡滨尼巴士转换站感染群增加两起病例，累计20起

裕廊东巴士转换站感染群增加两起病例，累计26起

榜鹅巴士转换站感染群新增一起病例，累计30起

碧山巴士转换站感染群新增一起病例，累计27起

9月1日

与八个巴士转换站相关的感染群累计病例达314起

淡滨尼巴士转换站感染群增加三起病例，累计23起

文礼巴士转换站感染群再有九人确诊，累计66人

裕廊东巴士转换站感染群增加两起病例，累计28起

大巴窑巴士转换站感染群再有8人确诊，累计93人

碧山巴士转换站感染群新增一起病例，累计28起

榜鹅巴士转换站感染群新增两起病例，累计32起

金文泰巴士转换站感染群增加四起病例，累计20起