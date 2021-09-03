（早报讯）美国三大股指全面走高，道琼斯工商指数的涨幅最大，达0.37％。纳斯达克指数和标普500指数，分别上涨0.14％和0.28％。

投资者等待美国就业数据出炉并顾及疫情因素，使区域和本地股市情绪谨慎，海峡时报指数昨日仅微涨1.00点或0.03％，闭市报3088.84点，已连续第三天处于3100点以下。

今天值得关注的股票如下：

1.新电信（Singtel）昨天闭市后宣布，持股35％的印度尼西亚流动电信公司（Telekomunikasi Selular）以6.2万亿印尼盾（5亿8000万新元），把4000座电信塔售卖给Dayamitra Telekomunikasi公司。

2.新加坡邮政（SingPost）昨日签约，将以8510万元把旗下经营货仓、储存和物流服务的General Storage Company集团（GSC）的100％股权，脱售给日本三鱗集团（Mitsuuroko Group Holdings）。

3.新科工程（ST Engineering）和Siemens Mobility的财团获得1亿8000万元的合同，为新加坡地铁与轻轨线更新通信系统。

4.亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）昨日股价异常波动，全日大涨6.15％至0.95元，遭新加坡交易所质询。集团今早回应时表示，除了被纳入富时／欧洲公共房地产协会／美国房地产投资信托全球发达指数（FTSE EPRA Nareit Global Developed Index）的消息之外，不清楚其他任何未发布消息来解释股价走势。

5.谢美丽控股（Mary Chia）与Mobile-Health Network Solutions（MHNS）签署谅解备忘录，收购后者约5％股权。集团与MHNS将探索协同的商机以改善前景，以及为两家公司提供新的收入来源。