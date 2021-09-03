我国今年底将推出本地金融业首个联合学习平台

（早报讯）我国将在今年底正式推出本地金融业首个联合学习平台——中小企业信贷数据共享联盟（SME Credit Analytics Consortium），协助金融机构从集体经验中学习，以开发更好的评估模式。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早是在亚洲数码金融研究所（Asian Institute of Digital Finance）的开幕仪式上讲话时做出以上宣布。

他说，金融机构通过这个学习平台将能够优化信贷评估、减少银行风险，以及降低基础面良好的中小企业所须承担的利率。

“我希望这是行业内数据共享的下一个重要步骤的开始，也是合作的新范式。”

多家金融机构已承诺参与这个联合学习平台，例如Funding Society, FundOn和GreenArc。

他表示，我国也希望能够把这项合作扩大至东南亚其他地区，以迎合当地还未达成的庞大融资需求。

王瑞杰是在去年的金融科技节宣布亚洲数码金融研究所的成立。这个设于新加坡国立大学的研究所由新加坡金融管理局（MAS）和国立研究基金会支持。

该研究所将致力于发展数码金融科技，并在亚洲培养当前和未来的金融科技人才。

研究所今天也迎来首批刚在最近入学的共56个硕士和博士。他们来自世界各地大学。