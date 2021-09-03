全岛200多个公共停车场未来一年增620个电动车充电点

（早报讯）康福德高与法国能源集团ENGIE会一年内在我国东西部及中部安装470个电动车充电点，由Primech带领的联营公司则会在北部和东北部安装150个充电点。每千瓦时的特许经营费介于0.108元至0.154元。

陆路交通管理局和市区重建局去年11月为电动车充电点的安装工作展开招标，当时共吸引19份招标书。当局指出，除了提供具竞争性的收费和可持续的业务模式，得标者也会负责充电设备的营运与维修工作，另外也会试行可优化电力及解决霸位情况的创新方案。

陆交局和市建局会与这些公司密切合作，最迟明年第三季在各自负责的地区完成充电点的安装工作。这些充电点将设在组屋、工业区、公园、社区中心和中央商业区等地的公共停车场。

全国目前有约2000个电动车充电点。我国早前设下目标，2030年前在全国各地增设6万个充电点，其中4万个将设在公共停车场，其余2万个设于私人设施。

除了增设充电点推动电动车的使用，陆交局和公交业者也会探讨在公交基础设施安装更多太阳能光伏系统。这些设施包括地铁和巴士车厂及转换站，以及有盖走廊和行人天桥等。

交通部长易华仁今早（9月3日）在陆路交通业日活动上致辞时指出，改用这些系统不仅能协助公交业减少排放量，也能省下能源成本。陆交局会在之后为这项计划进行招标。

陆交局和新加坡标准理事会也在活动上推出更新版的TR68技术参考，确保无人驾驶车辆在本地的安全使用。

根据当局今早发的联合文告，更新后的技术参考新增有关机器学习应用、软件更新管理、网络安全和试车等方面的指导准则。当局指出，这能确保无人车跟上最新科技发展，同时确保无人车的安全研发与采用。