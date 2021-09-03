巴士转换站感染群源头或来自社区

（早报讯）多个巴士转换站相继出现感染群，交通部长易华仁指出，感染源头可能来自社区，病毒之后在员工平日互动时传播开来。

目前也没有证据显示巴士车长等前线员工将病毒传给巴士搭客，不过陆路交通管理局和公交业者会继续观察情况，并确保所有安全措施到位。

过去三星期，八个巴士转换站相继出现感染群。当中，盛港、金文泰、淡滨尼、大巴窑、碧山和文礼转换站由新捷运经营，榜鹅和裕廊东转换站则分别由新加坡前进和易塔通经营。

为更好地防疫，陆交局昨天宣布，巴士转换站的前线员工下来每周都须接受至少一次冠病检测。另外也会区分员工的休息和用餐区、员工只能单独用餐等。

易华仁今早在陆路交通业日活动上接受媒体访问时指出，巴士车长平时会在各自社区与他人交流，上班时也会与同事互动，病毒因此可能源自社区，并在巴士转换站传播开来。

不过他也强调，医疗专家仍在调查病毒究竟如何传播开来，目前也没有证据显示巴士车长或其他前线员工将病毒传染给搭客。“当务之急是要加强安全措施降低风险……若有需要，陆交局和公交业者会加强措施。我们的首要任务是要确保公交员工和乘客的安全，并确保公交系统能继续正常运作。”

截至昨天（9月3日）中午，所有巴士转换站感染群已累计341起，确诊病例都是员工和和与他们同住者。易华仁强调，感染群病例增加并非安全措施不足，而是病毒变异所致。

“我们在对付这场疫情期间学到的一个重点是，随着病毒不断变异，情况也会不断改变，我们也就得做出调整并适应新情况……这不仅发生在巴士转换站，我们也在其他场所看到这个情况。”

超过95％的前线交通员工已经完成疫苗接种。易华仁也说，当局希望推高接种率，这会与定期检测相辅相成，形成对抗冠病的重要防线。

他说：“尽管我们尽力，但还是有可能会出现感染情况。这时疫苗就会提供重要的保护，定期检测也能让我们快速探测及回应任何可能出现的感染情况。”

易华仁也强调，巴士运作至今没有受到严重影响，当局也会密切观察情况，一旦有最新发展就会尽早通知公众。据悉，目前已有一两个巴士路线的等候时间被拉长。