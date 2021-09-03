摘12金13银五铜 新加坡学生扬威国际奥林匹克赛事

（早报讯）新加坡学生凭优秀的数理能力为国争光，在七项国际数理赛事中，取得傲人成绩。

教育部今天（9月3日）发表文告说，国际奥林匹克竞赛于今年6月至8月以线上形式举行。在国际地理、信息、数学、生物学、化学、物理学的各项赛事中，新加坡学生共摘下12金、13银以及五铜，并在另一项线上年轻物理学竞赛中取得第一名的成绩。

根据文告，新加坡也于今年6月第二次举办国际信息奥林匹克赛（International Olympiad of Informatics），由新加坡国立大学主办。开幕典礼与闭幕典礼分别邀请到哈莉玛总统和副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰担任主宾。

两支分别由国大附属数理中学和华侨中学学生组成的新加坡代表队在这项赛事中，夺得三金两银两铜。其中一支队伍在来自88个国家和地区的351名学生中名列并列第二，是新加坡迄今在该赛事中取得的最好成绩。

另外，在8月举行的国际地理奥林匹克竞赛（International Geography Olympiad）中，由莱佛士书院学生组成的新加坡代表夺得三金一铜。学生们将他们的知识应用于广泛的自然和人文地理领域，并在土耳其伊斯坦布尔进行虚拟考察。在46个参赛国家与地区中，新加坡是获得金奖数量最多的。新加坡团队也在一项分享各自国家与地区如何应对气候变化的海报展示中排名第一。

由于冠病疫情，新加坡团队无法出席在格鲁吉亚举行的第34届国际年轻物理学家锦标赛（International Young Physicists' Tournament），不过在7月16至19日举行的线上年轻物理学家锦标赛（OYPT）中，由莱佛士书院和国大附属数理中学学生组成的新加坡队获得第一的好成绩。