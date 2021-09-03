退休商人连续四年捐50万元 帮助贫困学生

（早报讯）退休商人罗恭馥（78岁）捐款50万元给《海峡时报》学校零用钱基金，帮助贫困家庭学生更好地成长。这是他连续第四年向该基金捐款。

支票递交仪式今早（9月3日）在新加坡报业控股举行，罗恭馥把支票递交给新加坡报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯。华仁·费南德斯也是零用钱基金的主席。

曾经营贸易公司的罗恭馥自幼离家打工在外生活，后来经营生意，深晓生活的不易，因此他希望尽自己的一分力，帮助那些家庭不太富裕的学生。

罗恭馥14岁时便出外打工，曾做过杂货铺、书店的店员，每日工作十几个小时，晚上就睡在店里，每个月只赚得20元钱。

他19岁时从事警察工作，30岁时白手起家开始经商。在1990年退休后，罗恭馥一直热心公益，除向《海峡时报》捐款外，善行也遍及东南亚各地。

他曾帮助泰国、柬埔寨和缅甸等地的贫困者，并捐助当地的慈善团体，进行庙宇修缮等工作。

这两年，他更多地关注身边受疫情影响而经济窘迫的亲朋好友，已经陆续捐出了30多万元。他表示：“能帮一点就帮一点，我看到的都会帮。”

费南德斯说：“善良的罗先生已经连续四年向我们捐款50万元，这是一个不小的数目，我们非常感激他的善举。我们的基金有不少罗先生这样长期捐助的爱心人士，无论是三五块，还是几千几万，这些定期的捐款都能够帮助我们更好地进行长期规划。”

《海峡时报》学校零用钱基金于2000年成立，至今拨出超过8000万元，帮助超过18万名来自低收入家庭的青少年与儿童。仅今年就已资助了1万1千多名儿童。