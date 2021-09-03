预购组屋项目停工 建筑公司Greatearth宣布清盘

（早报讯）早前因出现财务问题而停工的两家Greatearth建筑公司已展开清盘程序。

这两家公司的五个预购组屋项目工程上个月突然停工，将导致2900多名购房者面临更长时间的延误。

Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd董事吴英辉（人名译音）已提交公司无法继续经营的法定声明。

普华永道（PwC）已于周五（9月3日）被任命为两家公司的临时清盘人。

债权人会议将于本月27日举行。

两家Greatearth公司原本是五项预购组屋工程的主要建筑承包商，因这次停工而受影响的单位有2982个，包括武吉班让的Senja Ridges（230个单位）和Senja Heights（552个）、武吉巴督的Sky Vista@Bukit Batok（257个）、马西岭的Marsiling Grove(1246个）以及西海岸的West Coast Parkview（697个）。

这2982个单位原本预计今年第四季至2023年第二季之间陆续完工，不过因承包商陷入财务困境上月20日已停工。

除了预购组屋，两家承包商负责的卡利巴株巴士车厂以及新骨灰瓮安置大楼等工程也同样受影响。