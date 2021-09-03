车主拿交通锥霸车位? 邻居代喊冤

居民被拍到拿交通锥占车位引热议，邻居代他喊冤，附近工程占车位卸货，车主是在施工结束后才使用车位。

面簿群组Sg Road Vigilant前日（9月1日）上传一则贴文，指当天早上7时30分左右，马西岭路第142座组屋有一名男车主用交通锥（traffic cone）霸占组屋的露天停车位，并附上一段视频。

视频显示，一名男司机将停车位上的轿车开走后，车上男乘客立刻拿车旁的两个交通锥摆放在停车位上，然后上车离开。

贴文引起网民热议，许多人谴责他拿交通锥霸占车位的行为。

记者昨午（9月2日）走访，发现这一带组屋正在进行家居改进计划，多个施工处由围栏围住。

施工处的一名主管佐尼（45岁）告诉记者，交通锥是用来给卸货的车辆占车位，虽然他没有亲眼看到有人移走交通锥，不过他知道每当停车场没位了，就会有人移走交通锥停车。

居民张小姐（39岁，行政主管）受访透露，这一带其实有充足的停车位，只不过视频中的停车位是“热门位”，靠近组屋，每次最先被占。

“那里只有三个车位，第一个停车位尤其热门，因为那里不会被太阳晒到。”

一名不愿透露姓名的居民表示，视频里的男乘客是他的邻居。他解释，这里的工程早上8时开始到晚上6时，一般邻居下班回家的时候已经停工了，所以才会移走交通锥，隔天早上开车离开后再把交通锥放回去，其实没影响到施工。

他恳求网民不要只看一段视频就“断章取义”，车主并没有霸占车位，一切都是误会。