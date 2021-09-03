与前女友起冲突砸车泄愤手受伤 火爆男判15个月缓刑监视

与女友分手几天后借酒消愁，青年凌晨醉倒在住家走廊外，前女友闻讯赶到，双方一言不合发生冲突，青年气得当场怒砸父亲的马赛地货车和本田轿车，结果把自己的手划伤，当场鲜血直流。

这名火爆青年梁铭伦（译音，21岁），案发时是工艺教育学院学生，他面对一项行为失检和一项抵触防止骚扰法令的控状。

他认罪后，昨天（9月2日）被判15个月缓刑监视和40个小时社区服务，晚上10时至隔天早上6时不得出门，父母也须以5000元担保金确保他表现良好。

根据案情，被告案发前与女友分手没几天，他在去年12月9日与朋友喝酒，结果几杯黄酒下肚后醉得不轻，最后被朋友送回家。

不料，被告抵达勿洛北3道的住家时，还未进家门就醉倒在组屋走廊上。

他的前女友得知被告的情况后，主动拨电给他，并到被告住家与他见面。

前女友与一名男子一起上门，被告决定带他们到楼下停车场“谈判”，被告的两名朋友也跟着到停车场。

被告和前女友谈起两人的感情问题，但怎样都谈不妥，被告顿时感到既难过又愤怒。

不巧被告父亲的马赛地货车和本田轿车当时就停放在停车场内，被告竟拿两辆车当“出气筒”，上前挥拳猛砸货车和轿车的挡风玻璃，把对前女友的怒火宣泄在两辆车子上。

被告空手乱砸车子，结果伤了自己的双手，当场鲜血直流。

法庭文件没揭露，被告父亲的货车和轿车事后花了多少钱进行维修。