超过10万名年长者 通过数码乐龄计划掌握数码技能

（早报讯）数码乐龄计划推出一年多以来，已协助超过10万名年长者掌握数码技能。新加坡数码转型办事处也将和雇主与社区伙伴合作，协助年长员工和弱势群体学习数码技能。

资讯通信媒体发展局属下的新加坡数码转型办事处（SG Digital Office）自从去年6月设立以来，已通过数码乐龄计划（Seniors Go Digital），举办超过25万次的数码科技培训课程，逾10万名年长者从中受益。

新加坡数码转型办事处自成立以来，也接触全岛1万8000名摊贩，鼓励他们使用全国统一的SGQR电子付费平台。目前已有超过六成、约11万名摊贩开通该选项。从去年6月至今年7月，摊贩的电子付费平台交易量突破180万次，与前年同期的27万次增加近七倍。交易金额也从290万元增加至1730万元。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天（9月3日）下午走访裕泉民众俱乐部的数码转型社区援助站和年长者、数码大使以及裕廊西505座巴刹和熟食中心的摊贩们互动。杨莉明受访时说，新加坡数码转型办事处下来将扩大服务，和企业与社区伙伴合作，以协助年长员工和弱势群体掌握数码技能。

乐龄手机上网津贴（Mobile Access for Seniors）也将从目前的一年期限延长至两年，让符合资格的低收入年长者能在两年内，以每个月5元的价格享用手机流量配套。目前，已有超过7000名低收入年长者在计划下受惠。

目前，我国全岛各地共有47个数码援助站，办事处下来将增设多200个流动援助站，以接触更多年长者。