金管局加码支持本地金融人才到海外工作

（早报讯）政府加码支持本地金融人才到海外工作，发展他们国际能力和视野以担任区域和国际职务。

新加坡金融管理局（MAS）将扩展国际外派计划（International Postings Programme，简称iPOST），以支持更多国人到海外工作，尤其是到亚洲其他国家。

金管局会支付那些派驻亚洲人员的工资，且包含机票、住宿和津贴等费用。支持对象从担任更高管理职位的中高级人员，扩展至年轻专业人才。

自2016年以来，近110名国人受益iPOST计划，他们之中大多数都已回国且担任更高职务。

另外，金管局也会扩展金融助理管理计划（Finance Associate Management Scheme）以支持金融机构派遣有才华的年轻国人到海外栽培。

根据上述计划，金融机构每月能收到5000元作为派送每名国人到海外的费用。从明年起，金管局将把这个海外部分资助期限从三个月延长到六个月。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今日（9月3日）在金管局与新加坡银行与金融学院（IBF）联办的“树人”（Growing Timber）网络论坛上讲话时呼吁国人走出舒适圈及抓住外派机会，因为本地市场很小，面向国内职位的增长有限。“随着金融业不断发展，将创造更多面向国际的就业和机会。”

另外，陈诗龙表示新加坡继续对全球保持开放和联通，以维护我国作为重要金融中心的地位。尽管国人依然是金融业雇员核心，但我国仍需要全球人才来补充网络安全和投资组合管理等领域职缺，并带来新想法和联系，与国人一起携手壮大劳动队伍。

除了确保加入劳动队伍的外国人带来互补技能和专业知识以我国经济做出贡献，政府持续定期审核就业准证（Employment Pass）标准，并进一步探索改进EP框架，以实践新加坡人为强劲雇员核心、多元互补的外国人才的目标。

论坛在位于槟榔路的瑞士银行（UBS）亚太总部举行。瑞银亚太区执行总裁许健洲在对话环节时呼吁新加坡人争取海外工作机会，逾100位新加坡员工在瑞银世界各地办事处工作。