股市情绪谨慎 海指周五微跌0.16％

（早报讯）由于担忧中国经济增长、美国非农就业数据将出炉、对冠病疫情的关注以及周末来临，亚太股市今天谨慎交易。新加坡、香港、上海和深圳股市皆下跌，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数连续第四天处在3100点以下，闭市报3083.85点，跌4.99点或0.16％，主要压力来自怡和系股票以及凯德集团（CapitaLand）等。海峡指数全周微涨0.01％或3.08点，结束了之前的三周连跌。

在本地闭市时，美国三大股指的期货皆继续小幅攀升，这是继纽约隔夜股市周四创新高之后。不过，香港、上海和深圳股市各跌0.72％、0.43％以及0.56％，受大型科技股下跌的影响，市场继续担心科技将面对更多管制收紧。其余亚太股市绝大多数上涨，东京股市以2.05％涨幅领先，悉尼和首尔股市则各涨0.55％和0.79％。

资深股票经纪冯施钧受访时表示，亚太股市交易谨慎，因疲软的中国8月份采购经理指数今天出炉。市场对中国经济增长的担忧重现，进一步影响市场情绪，导致亚洲股市涨跌不一。

日本股市今天攀升至30年高点，分析师指出，是因为日本首相菅义伟计划卸任，市场预期新首相将增加刺激支出并更善于应对疫情。

至于美国将在本地今晚发布8月份非农就业数据，市场密切关注该数据以揣测美国央行的政策举动。一般预料，美国8月新增就业岗位将比之前两个月少，同比仍将有增长。

整体本地股市的交易量微增至20亿2000万股，交易总值则显著减至9亿7100万元。上升股263只，下跌股217只。海指成份股跌多升少，16只下跌，9只上升，5只持平。

海指的压力主要来自凯德集团、怡和控股（Jardine Matheson）以及香港置地（Hongkong Land），它们各跌1.47％、0.97％和1.63％，闭市报4.02元、55.93美元和4.22美元。

海指主要获得新电信（Singtel）、新交所（SGX）以及华侨银行（OCBC）的支持，它们分别涨0.42％、0.89％和0.17％，闭市报2.38元、10.17元和11.62元。

新电信（Singtel）昨日闭市后透露，它持35％股权的印尼流动电信公司（Telkomsel），已签约以6.2万亿印尼盾（5亿8000万新元），把4000个电信塔售卖给Dayamitra Telekomunikasi公司（简称Mitratel）。作为这项交易的一部分，印尼流动电信公司也与Mitratel签订十年租约，租期从这些电信塔转移给Mitratel时开始。

新加坡邮政（SingPost）今天股价持平于0.655元。它昨日闭市后透露，已签约将以8510万元把旗下经营货仓、储存和物流服务的General Storage Company集团（GSC）的100％股权，脱售给日本三鱗集团（Mitsuuroko Group Holdings）。这项交易预期将为新邮政带来600万元的收益。

康福德高（ComfortDelGro）与法国能源集团ENGIE已联手标得市区重建局（URA）和陆路交通管理局（LTA）招标的电动车充电点项目，它们将在一年内于我国东西部及中部安装470个电动车充电点。

康福德高今天股价跌1.24％，闭市报1.59元。