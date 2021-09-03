今年3月接种冠病疫苗的60岁及以上者 9月可追加施打第三剂

（早报讯）今年3月接种首两剂疫苗的60岁及以上者，可在本月追加第三剂疫苗，符合资格者将陆续收到卫生部的邀请短信。

卫生部长王乙康今天（9月3日）在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，随着传播力更强的德尔塔变种毒株在全球肆虐，一些国家如以色列已开始为年长民众接种追加剂。

冠病疫苗专家团在评估其他国家施打追加剂的安全和效能数据后，建议为本地两个群体开始接种追加剂（booster shot）。他们分别是免疫功能中等至严重受抑制者，以及60岁及以上者和年长护理设施里的居民。卫生部已接纳专家团的建议。

首批居民在全国接种计划下接种两剂疫苗至今已有八个月。专家团发现，年长者接种两剂疫苗后产生的免疫力和抗体水平会随着时间下降，染疫后也有患上重症的风险，因此建议60岁及以上者在接种第二剂的六到九个月后，追加第三剂。

施打的第三剂疫苗必须是在大流行病特别采用程序（Pandemic Special Access Route，简称PSAR）下获批准的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

此外，免疫力受抑制者对疫苗的免疫反应较弱，染疫后的重症风险也较高。专家团建议这个群体在接种第二剂疫苗的两个月后，接种第三剂相同的mRNA疫苗，以确保有足够的免疫保护。卫生部会在下来几周通过这类病患的医生通知他们。

王乙康强调，接种疫苗对于预防重症和预防突破疫苗防线的感染仍然非常有效。本地数据显示，疫苗保护率高达四成。他呼吁年长者在收到卫生部的邀请短信后，登记接种第三剂疫苗。

专家团将继续评估其他群体的接种数据，并重点关注较常发生在年轻人身上的罕见严重副作用，以及混合接种不同疫苗的有效性。