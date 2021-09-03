巴士转换站员工感染群相关病例逐渐减少

（早报讯）八个巴士转换站员工感染群令人关注，但在转换站发现的病例正逐渐减少，下来几天将逐步稳定，相关病例预计下周也会减少。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（9月3日）在记者会上举例说明，文礼巴士转换站在8月30日的高峰时，通报了21起病例，今天则有五起；大巴窑巴士转换站四天前通报20起，今天有三起；淡滨尼巴士转换站8月29日通报了八起，今天则是一起。

病例是通过卫生部展开的检测，以及身体不适者受检时发现。

王乙康说，其他巴士转换站的情况也类似。因此，本地总病例虽上升，但来自巴士转换站的病例增幅放缓。总病例增加，主要因为暂无关联的病例以及待归类的病例。这显示在巴士转换站的追踪调查、隔离和检测起了效用，遏制了传染。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，卫生部检测了超过7000名巴士转换站职员，其中2％确诊染疫。

他指出，至今进行的流行病学调查未发现特定的病毒传播模式，但病毒极有可能在工作场所内传开来。这或许是员工在巴士转换站休息时，并在脱下口罩交流时传播开来。虽然仍不清楚病毒如何进入巴士转换站，但基于目前社区病例较高，病毒有可能源自社区。

“或许一些巴士车长在社区内感染冠病后，在巴士转换站内把病毒传给其他巴士车长。我们也观察到一些受感染的巴士车长把病毒带回家，导致同住者染疫。未有证据显示有乘客或公交使用者接触到病毒并染疫，感染群依旧限于巴士转换站的工作人员。”

去三星期，八个巴士转换站相继出现感染群，截至昨天中午，累计病例共341起。截至前天，213名巴士车长在康复中。当中，大巴窑巴士转换站的巴士车长最多，有67名；其次是文礼转换站，有39名；再来是裕廊东转换站，有27名。

王乙康也表示：“巴士车站不同于购物中心，也不同于巴刹，这些地方要是有感染群可以封锁起来，但是到处封锁巴士总站就没有巴士搭了。我们的公共交通是公众的基要服务，所以我们的做法不一样。”

​为降低工作场所的传播风险，陆交局、公交业者和全国交通工友联合会在过去几个星期加强了巴士转换站的安全管理措施。

这包括巴士转换站前线人员下来每周必须接受至少一次冠病检测、区分员工的休息和用餐区、用餐区只提供单独座位、在吸烟区安装隔板、员工常触碰地方的清洁频率增加到每小时清理消毒至少一次，转换站房间的高效微粒空气过滤器安装工程也将在下周完成。