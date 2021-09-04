牛车水街市迎13新租户

（早报讯）牛车水街市迎来13个新租户，其中数个摊位已开业。

据牛车水商联会日前发表的文告，13个成功入驻牛车水街市的新租户将于本月10日开张。据记者昨天（9月3日）观察，其中数个摊位已开业，但售卖食品的摊位多数还未开始营业。

牛车水商联会6月宣布为位于史密斯街、宝塔街和丁加奴街等一带街市的69个独立摊位推出租金优惠。从今年7月9日至明年1月10日期间，摊主的租金将调低。首五个月，摊主享有60％的租金折扣，第六个月则免租。售卖食品的摊位租金原本每月介于3000元至3300元，非饮食类的零售摊位租金则介于2000元至2200元。

这项优惠不限于新租户，现有的独立摊位业者若继续在牛车水营业也同样将得到帮助。

看准防疫措施的逐渐放宽将带动国内旅游需求，再加上牛车水商联会提供的60%租金回扣，龙伍禄与生意伙伴一同砸下五位数成本，以每月逾1000元的租金在牛车水街市开设一个甜品摊。

龙伍禄（49岁）受访时说：“我从七八年前就开始考虑开一家甜品店，但迟迟未找到满意的地点，商场店面等优质地点不仅租金昂贵，也必须支付至少半年的租金作为定金，风险很高。因此，当我听说牛车水街市的独立摊位将开放为期六个月的短期租约，租金又会调低六成，就觉得不妨一试。”

他也透露，6月份前来勘察地点时有四个摊位供选择，都非常抢手。他最终租下史密斯街上的一个摊位，刚在上月开张。“起初生意相当冷淡，但随着我国渐渐开放，我们的营业额在过去两周增加了两三成，有些附近居民和上班族更已经成为熟客。接下来我们更期待其他新的商铺开张，希望能吸引更多消费者来逛逛。”

另一方面，中秋将至，牛车水商联会将在今天和来临两个星期六举办包括陶艺课、月饼制作和品茶等一系列老少咸宜的活动和工作坊，与公众共庆佳节。