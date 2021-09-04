西海岸将建10个自然连道 打造大自然里的城市

（早报讯）为增加西海岸绿化空间，国家公园局推出一系列绿化措施，包括在该区域新建至少10个自然连道、增设租用园地与康疗花园。另外，作为“公园之友”计划下的首个项目，巴西班让公园第一阶段工程也于今早开放。

10个自然连道（Nature Way）中，六个将在未来两年内打造。一系列的新自然连道将形成一道绿色走廊，通过西海岸，向北衔接双溪布洛、向东衔接拉柏多。

配合将新加坡打造成“大自然里的城市”（City in Nature）的计划，公园局今日（9月4日）宣布将让西部居民更多地参与策划该地区的自然设施。

当局将与人民协会和基层领袖合作，在西海岸建设多达30个社区花园和租用园地，包括在裕廊中央公园（Jurong Central Park）、肯特岗公园（Kent Ridge Park）和纬壹城公园（One-North Park）增设租用园地（allotment garden）。

另外，当局也会在裕廊中央公园和西海岸公园建设康疗花园。康疗花园会有治疗性园艺(Therapeutic Horticulture)项目，包括为特需儿童设计的设施，让他们体验以自然为基础的治疗。

绿化工业区是将我国打造为“大自然中的城市”的关键策略之一。因此，当局也会分三个阶段在接下来的10年，于即将启动的新地铁线裕廊区域线（Jurong Region Line）增加绿化空间。另外，作为早前裕廊岛植树活动的一部分，当局也预计在2030年前，在裕廊工业区种植15万颗树。