下月起可自费检测冠病 受访公众：价格若合理可考虑

（早报讯）针对下月起可前往快速检测中心自费进行冠病检测的宣布，受访公众表示，是否会前往这些中心自费检测，主要的考量因素是价格是否合理。

政府跨部门抗疫工作小组昨天在记者会上宣布，为推动检测作为生活常态，公众下月1日起可前往全国20个快速检测中心（Quick Test Centre）自费进行冠病检测。

记者今早（9月4日）走访位于巴西立体育中心地下一层停车场的快速检测中心进一步了解整个检测过程。目前因为只有提供堂食的餐饮业者、提供个人护理服务的人、健身房职员以及体育教练等需要强制每14天进行快速简易检测（FET）轮流定期检测，中心并没有太多人等候进行检测。

这些快速检测中心是让以上这些行业的职员能在有人监督的情况下用抗原快速检测（ART）仪自行检测，如今将开放给公众预约。

羽毛球教练林水源（37岁）受访时透露，自己从7月15日至今已经第四次在巴西立体育中心进行检测，并认为整个过程非常方便。与在家中进行自我检测最大的不同是，中心会有工作人员纠正任何错误的检测行为，以及检测结果会上载到保健资讯网（HealthHub）手机应用并受认可。

他说，自己属于体育业者，所以在SportsSG安排下能选择前往巴西立体育中心、碧山体育中心以及裕廊西体育中心进行快速简易检测轮流定期检测。除了排队的时间，在中心的整个检测过程可能只需要五分钟就完成，因为检测后便能离去，结果会从手机短信收到通知。

“到目前为止，检测的费用都由政府支付，所以还不能确定接下来自费的价格会是多少。如果之后定价20多元，与在超市售卖检测仪的价格相似，那我认为非常合理。”

林水源进一步解释，自己是因为工作上需要，所以就算是更高的费用，也还是必须接受检测，但如果一般公众可能就不会愿意支付太多钱来做检测。