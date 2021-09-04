1716人一人一块拼图 李总理与民众共同缔造新纪录

（早报讯）李显龙总理与1715名宏茂桥和后港的居民一人一块拼图，共同组成巨型的拼图横幅，缔造新的全国纪录。

配合“茨园日”，宏茂桥和后港的居民受邀共同完成一幅由1716块拼图组成的描绘社区人事物的巨型拼图横幅。

一年一度的“茨园日”踏入第六个年头，庆祝宏茂桥和后港一带居民的社区精神。由于疫情导致实体活动人数受限，主办方安排居民们在8月21日至31日之间分不同时段，亲手把拼图拼上。

在新加坡纪录大全工作人员的见证下，也是宏茂桥基层组织顾问的李显龙总理和负责宏茂桥—后港分区事务的宏茂桥集选区议员杰乐.大卫今早（9月4日）为横幅放进最后两块拼图。拼图横幅长4米宽2.8米，共1716块，比之前新加坡纪录的1498块巨型拼图多出218块。

参与活动的其中一名居民是白丽丽（45岁，社工）。她自五年前搬到后港一带就时常参与这里的社区活动，感染气氛。受疫情的影响，她这一年半以来一直没有机会参加任何实体活动，所以很高兴可以再次亲自参与。

白丽丽在得知这个拼图活动时只是觉得很有趣，抱着好玩的心态答应参与。但当她亲眼看到已经完成三分之一的拼图横幅时，感触颇多。她说：“疫情下人们忙着工作，不会太多关注身边所发生的事。看到那么多块拼图，每一块都代表着一位居民，让我感觉到自己是社区的一分子。”

杰乐.大卫说：“居民和各社区组织一块一块地组成拼图横幅，象征了每个人对宏茂桥-后港社区精神所作出的贡献。希望这个拼图横幅可以提醒人们不管环境的好坏，都可为加强社区凝聚力扮演重要的角色。”