尚穆根：民众须真心相信多元种族 不能完全依赖法律

文 /
苏文琪

发布 / 2021年9月4日 12:52 PM

更新 / 2021年9月4日 12:59 PM

内政部长兼律政部长尚穆根强调，制定新的维持种族和谐法令是为尝试协助人们更好地相互了解并相处得更好，没有社会支持的法律是毫无意义的。（档案照）
内政部长兼律政部长尚穆根强调，制定新的维持种族和谐法令是为尝试协助人们更好地相互了解并相处得更好，没有社会支持的法律是毫无意义的。（档案照）

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（早报讯）政府制定维持种族和谐法令，用意在于塑造社会规范，但民众最终须真心理解和相信多元种族和文化的理念，不能完全依赖法律解决种族问题。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（9月4日）在SG CORE试点计划推介活动上说，我国过去逾50年在种族课题上取得良好进展，但社会仍存在一定的种族歧视现象，社会关系还必须持续完善，这方面的工作永远不能停歇。

他强调，制定新的维持种族和谐法令，是为尝试协助人们更好地相互了解并相处得更好，没有社会支持的法律是毫无意义的。

“如果人们只是因为法律而不做某些行为，那还不够好。虽然这是个开始，但法律真正的目的是塑造和改变社会规范，人们真心理解和相信多元种族和文化。”

尚穆根也说，当局必须考虑到各种族日常交流的情况，谨慎制定惩处措施。

“你不是要把所有人都控上法庭，并把他们都当作罪犯关进监狱或施予罚款。这只会导致问题变得更糟，而不是改善。”

因此，内政部会与文化、社区及青年部，以及其他组织密切合作，研究如何通过非惩戒性的方式，尝试改变人们的行为，进而影响社会行为和规范。

尚穆根说，这可能包括勒令违反社会规范者参加社区服务，以进一步认识他所冒犯的族群，而这不会留下案底，也不对个人造成羞辱。

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