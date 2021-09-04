尚穆根：民众须真心相信多元种族 不能完全依赖法律

（早报讯）政府制定维持种族和谐法令，用意在于塑造社会规范，但民众最终须真心理解和相信多元种族和文化的理念，不能完全依赖法律解决种族问题。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（9月4日）在SG CORE试点计划推介活动上说，我国过去逾50年在种族课题上取得良好进展，但社会仍存在一定的种族歧视现象，社会关系还必须持续完善，这方面的工作永远不能停歇。

他强调，制定新的维持种族和谐法令，是为尝试协助人们更好地相互了解并相处得更好，没有社会支持的法律是毫无意义的。

“如果人们只是因为法律而不做某些行为，那还不够好。虽然这是个开始，但法律真正的目的是塑造和改变社会规范，人们真心理解和相信多元种族和文化。”

尚穆根也说，当局必须考虑到各种族日常交流的情况，谨慎制定惩处措施。

“你不是要把所有人都控上法庭，并把他们都当作罪犯关进监狱或施予罚款。这只会导致问题变得更糟，而不是改善。”

因此，内政部会与文化、社区及青年部，以及其他组织密切合作，研究如何通过非惩戒性的方式，尝试改变人们的行为，进而影响社会行为和规范。

尚穆根说，这可能包括勒令违反社会规范者参加社区服务，以进一步认识他所冒犯的族群，而这不会留下案底，也不对个人造成羞辱。