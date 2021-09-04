违法抽烟拒配合调查 醉汉打稽查员监5周

男子在夜总会抽烟，遇上稽查员检查时，声称“只点没抽”，拒绝配合调查，还朝稽查员挥拳，狂爆粗口，昨日（9月3日）被判坐牢五周。

被告卓阿钟（55岁，音译）抵触7项包括使用暴力阻碍执法和骚扰等控状，昨日认罪。

根据案情，2018年10月14日凌晨12时许，几名国家环境局人员到建安大厦例行检查，在翡翠明珠夜总会（Club Jade）里发现被告拿着点燃的香烟，因此要求他出示证件。

被告不愿配合，一把推开稽查员，然后朝电梯走去，稽查员加以阻止。被告于是对稽查员说，他只拿着烟，没抽，但稽查员指出，做法仍违法。被告则反驳道：“违法？我不管！”依然试图进入电梯。

一名稽查员立即阻止他，被告推开对方肩膀，用方言爆粗。其他几名稽查员立即介入，被告突然挥拳，打伤其中一人嘴唇。稽查员当场报警。

警方到场时，稽查员按着电梯按钮不让被告离开，被告则反复称没犯法，并继续骂人，还推了一名稽查员胸口。

警方逮捕被告，发现他每100毫升血液中含有71微克的酒精。

被告的粗鲁举动被稽查员的随身相机拍得一清二楚，画面也在庭上播放。画面显示，被告爆粗口时，还把衣服掀至胸部，不断强调自己“没抽烟，只是拿着，”还大喊：“别拦我！”

被告代表律师求情时表示，被告当时喝醉，难以自制，被捕后隔天都记不起事件。被告事后很后悔，保证日后不再犯。鉴于被告没给他人带来严重伤害，希望判被告两到三周监禁。

法官表示，被告的暴力举止给他人造成威胁，醉酒也是加重刑罚的因素，最终判被告坐牢五周。