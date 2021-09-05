多功能机器人将在大巴窑中心试行巡逻任务

（早报讯）以后在禁烟区内吸烟或在人行道上使用个人代步工具、提醒你的可能不再是执法人员，而是在人群中巡逻的多功能机器人。

这款由内政科技局和新加坡科技研究局的多功能巡逻机器人Xavier，将在接下来三周试行在行人流量高的大巴窑中心执行巡逻任务。

机器人一旦发现有人在禁烟区吸烟、非法贩卖商品、在建屋局中心内违规停放脚踏车，违反安全管理措施举行超过五人的聚会，或是在人行道上使用电动个人代步工具或电单车，将马上通知中央指挥与控制中心。机器人也会发出警告，教育公众并阻止这些行为。

两台Xavier机器人将在人流量最高的早上、中午和傍晚时段依照预设路线巡逻，最高时速大约为每小时五公里，可续航四五个小时。

计划由内政科技局、国家环境局、陆路交通管理局、新加坡食品局和建屋发展局共同开展，旨在减少巡逻所需的人力和提高行动效率。

内政科技局自动化和无人系统专业研究中心主任钟伟强说："内政科技局的地面机器人具多功能性，可根据不同领域和操作环境进行量身的订制和广泛的应用。有了Xavier，我们可以同时兼顾内政团队和其他公共机构的需求，在单一机器人平台上取得更高效率。

他指出，试行计划的重点在于教育，而不是取缔违规行为，试验计划中收集的数据将用以改进系统，必要时也会交由执法机构跟进。

据记者观察，机器人的出现吸引不少公众目光，许多人围观拍照，机器人一旦发现周围的违规行为，视频分析系统就马上进行判断并发出警告。不过，机器人针不会对违规行为进行取缔，移动的速度也比较缓慢。

多功能巡逻机器人具备人工智能视频分析系统能判断违规行为

巡逻机器人Xavier配备不同类型的传感器和安全功能，在预设的巡逻路线上可以自主导航，避开固定的障碍物和行人与车辆。

机器人也配备摄像机，为指挥与控制中心提供360度视频直播，并利用红外线、LED照明和低光摄像机在昏暗的场景下拍摄图像和视频。

画面经过内政科技局开发的人工智能视频分析系统，通过实时感应和分析协助知执法人员判断违规行为，让他们决定是否调动额外资源应对。

交互式仪表板也能让控制员更清楚了解Xavier的部署和电池和通信状态.，让操作员能接收实时信息，并同时监控多个机器人。

另外，互动信息板也可让警员通过双向对讲机，或使用预先录制的音频信息远程应对任何突发事件。

机器人Xavier与内政科技局和新加坡科技研究局资讯通信研究院（Institute for Infocomm Research，简称I2R）研发的多用途全地形自主机器人MA.T.A.R.相似。M.A.T.A.R.已被警察部队调派为巡逻机器人，在国庆庆典，滨海湾倒数和妆艺活动期间支援前线行动。