武吉甘柏公园正式开放 可登高远眺

（早报讯）武吉甘柏公园即日起正式开放，公园设施应有尽有，包括山丘步道、遛狗场、室外蝴蝶花园和咖啡厅等，公众也可从地处山坡上的公园远眺武吉甘柏的景色。

占地4.8公顷（相当于七个足球场）的公园种植约1500棵树和30种花类，坐落在武吉巴督西5道、武吉巴督驾驶中心对面。公园内的室外蝴蝶花园至今已吸引超过20多种蝴蝶种类，全天候开放让公众参观。公园处于海拔45米处，因此能登高望远。

公园的其他设施也包括长达400米的山丘步道、总面积约480平方米的遛狗场、多项运动和儿童游乐设施、活动场地，以及供公众租来进行园艺的社区花园。因反应热烈，社区花园的花床从原计划的70个增至120个，目前全都租出。

国家公园局园林处处长喻忠耀解释：“武吉甘柏公园的概念是希望为公众打造亲近大自然的社区休闲空间，同时也尽量保留原有的森林绿意。”

武吉甘柏公园也是武吉巴督自然绿道（Bukit Batok Nature Corridor）的一个节点。廊道包括总面积超过125公顷的多座公园和10公里的步行道，形成中央自然步道网络（Central Nature Park Network）和登加森林绿道的重要生态走廊。

新公园也是公园局进一步为把新加坡打造成“大自然中的城市”（City in Nature）的部分努力之一。国家发展部早前已宣布在未来10年开辟更多自然公园、在公园里增设绿色和水域景观等，增强我国应对气候变化挑战的韧性。

同是蔡厝港集选区基层组织顾问的贸工部长颜金勇和文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲今早受邀为公园剪彩，并亲自在公园种下一棵仁面子树。

也是西南区市长的刘燕玲受访时透露，公园2019年举行动土仪式，原本计划在去年初对外开放，但受疫情和病毒阻断措施耽误工程，开放日期延后至今。

“时隔近三年，我们在这期间也收集了大家的反馈，很多设施都来自居民的建议，如社区花园和遛狗场，可说这座公园是由居民为居民而打造。尤其冠病让我们见证到大自然的确能维护我们的身心健康，希望武吉甘柏公园能让大家在绿意盎然的环境下放松心情，休息及充电。”

配合国家发展部去年宣布将在我国多个地区设立社区苗圃以为我国的森林修复计划出力，公园局也计划在武吉甘柏公园设立社区苗圃，种植的植物将助公园局达到百万树木运动的目标。