轮椅男搭公交冒雨送快递 残而不废精神感动网民

残疾男子当递送员自力更生，坐轮椅搭公交，冒着雨将顾客的物品从兀兰送到淡滨尼，残而不废的精神激励人心，令人感动。

网友伊迈尔于本月2日在面簿上传一则贴文，指自己日前在使用快递服务时，准时无误将货品送上门的，竟然是一名行动不便的递送员。

递送员残而不废、自力更生的精神，叫伊迈尔感到无比讶异和敬佩。

伊迈尔是在当天早上通过社交媒体，聘请了39岁的扎伊，要在早上11时30分之前把物品从兀兰送到淡滨尼天地。

坐轮椅的扎伊早上10时30分上门取货时，伊迈尔还以为来者是推销员，还问他需要什么帮助。不料，扎伊却回答说自己就是递送员。

伊迈尔感到惊讶，并和扎伊再三确认，问他是否独自一人？有没有人协助他？又怎么送货到目的地？

扎伊当时表示，他会独自乘搭公交到目的地，还要伊迈尔放心，他必定会在11时30分之前把物品送到目的地。

外头当时下着大雨，看着轮椅上的扎伊，伊迈尔无法想象他是如何坐着轮椅送货的。想到扎伊坐着轮椅在雨天乘搭交通工具，一路从北到东，为了三餐温饱努力工作时，他对扎伊的敬佩之感也油然而生。

伊迈尔透过此事自我提醒，要时刻心怀感恩之心，停止抱怨，珍惜眼前所有，不要将别人的好视为理所当然。“我们总喜欢抱怨，我也会这样，但对于这些残疾人士而言，却是相反的。他们拥有坚持不懈的力量，即使面对障碍，也会努力去跨越它。”

这则贴文在网上引起了网民的关注，纷纷留言表示扎伊的精神值得敬佩。网友Max留言道，扎伊的精神很值得学习，我们应该时刻保持谦逊和珍惜自己所有。 网友Ain也说，“我曾使用过他的快递服务，他是个勤劳又有耐心的人，希望大家多多支持他。”