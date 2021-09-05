义顺风雨吹落组屋底层天花板

（早报讯）义顺5道一棵大树昨晚疑似因刮大风下大雨，结果轰然倒下，所幸没有造成任何人受伤。

义顺集选区议员费绍尔副教授昨晚（4日）10时08分在面簿贴文说，有居民发视频通报，指义顺5道第739座组屋旁的大树不知何故倒下，同时第740座组屋底层电梯等候处的天花板也疑似被大风吹落。

也是内政部兼国家发展部政务部长的费绍尔在贴文中说，昨晚原本和家人在为即将出国念书的女儿做最后准备，但在接到通报后就立即现场查看。

他过后将居民拍摄的视频，转发给义顺市镇理事会的团队，负责园艺（horticulture）的团队也在15分钟内抵达现场进行评估。他留言说：“庆幸没人受伤，事故也没有造成其他损失。”

费绍尔说，团队随即将受影响的区域封锁，清理倒下的大树。团队一并到附近检查，发现第740座和第741座组屋之间的走道也有树枝断落。“市镇会将在接下来几天修复受损的天花板。”

他感谢居民事发后在第一时间通知他，他和团队才得以迅速展开行动，减少对居民的不便。

费绍尔指出，根据新加坡气象署之前的文告，本月上旬预计将会继续出现伴随着雷阵雨的强风。虽然天气情况可能给居民们带来不便，但他向居民保证，若发生事故，他们将尽快处理，减少对居民的影响。

他接着提醒公路使用者，尤其是送餐员，在路上时小心安全。