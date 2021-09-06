（早报讯）美国三大股指上周五表现不一，反映投资者对美国就业情况和经济复苏速度的担忧。

美国8月非农就业岗位增加23.5万个，远低于经济学家估计的75万个，让投资者失望，

标普500指数收跌0.03%，报4535.43点；道琼斯工业指数下滑0.21%，报3万5369.09点；纳斯达克指数收高0.21%，报1万5363.52点。

新加坡海峡海峡时报指数上周五微跌4.99点或0.16％，闭市报3083.85点交易量为20亿2000万股，交易额为9亿7100万元。上升股263只，下跌股217只。

今日可关注的股票：

1.吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）以3720万欧元（约5990万新元）收购位于荷兰的两座数据中心。这是信托在荷兰的第三个房地产项目。

信托将从证券集资活动中筹得的收益和以欧元为计算单位的贷款，作为收购经费。信托预计这项收购行动对信托的单位派息有增进作用。

2.墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）回应新加坡交易所（SGX）关于上周五股价飙升的质询时说，除了执行董事披露持股额的信息之外，公司不清楚有任何会影响交易的未公布消息。

公司股价上周五飙升52.38％，闭市报6.4分，交易量高达2亿1552万股，全场最活跃，交易总值达1323万元。

3.目前停牌的绿科控股集团（ecoWise）遵守新加坡交易所的合规通知，委任罗金声（译音，Lo Kim Seng）和谭志顺（译音，Tham Chee Soon）为非执行董事。罗金声也受委为薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，而谭志顺则受委为审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。

4.新加坡交易所（SGX）从今天起实施修订中央托收公司（CDP）清算会员（clearing member）的违约管理程序（default management process）。

根据修订后的程序，若清算会员违约，CDP将把违约的清算会员每只证券的买盘和买盘互相抵消，在盘位互抵后，CDP将为有关证券的净买盘或净卖盘进行盖盘。如此买卖盘位互抵，能减少CDP在清算时须进行的交易，减少对市场的影响。