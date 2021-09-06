狼父强奸两继女判监28年18鞭

生父坐牢，2少女遭抚养她们的继父强奸，不敢揭发，最后继父被判监28年18鞭。

被告是一名38岁男子，案发时是一名兼职保安和洗碗工。被告面对九项控状，包括强奸和非礼，控方以两项强奸罪提控。为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料，包括被告名字。

案情显示，被告与妻子2012年结婚，婚前一年已与她和两女儿一起居住。妻子无业，靠被告养家。

两名继女从小就把被告视为亲生父亲，与他关系很好。被告管教严，不允许两女儿在外过夜。

2017年9月，当时14岁的小女儿与被告单独在家，躺在床上时，被告突然坐在她身旁，对她上下其手。被告此后故技重施，同月两次再度对小女儿伸出狼爪。

同年12月，一家人到度假屋度假三天。被告第二天回家喂猫，母亲因不知被告的行为，让小女儿陪被告回家。

被告趁小女儿换衣服时，性侵对她，事后喂完猫并回到度假屋，假装无事。被告也称很久没有行房，才与继女发生性关系。

2018年3月，被告与16岁大女儿单独在家，趁对方熟睡时，性侵她五分钟。同年7月14日，被告再度性侵大女儿长达半小时。

小女儿非常害怕并尊敬被告，担心若自己通报，被告会坐牢，家中就会没收入，因她亲生父亲坐牢时，是被告无条件为她们一家提供经济支持。大女儿同样害怕被告生气，担心母亲知道后受伤，因此对被告的行为难以启齿。

背痛求诊得知怀孕 小女儿才向母揭露

2018年7月18日，小女儿因运动时背痛去医院做检查，才得知她已怀孕21周。

小女儿因此告诉母亲，孩子可能是继父的。大女儿也透露自己被继父性侵，母亲得知后，非常难过并差点哭了。

小女儿之后堕胎，DNA检测才发现是当时怀的是男友的孩子。小女儿被继父性侵后，与男友在2018年2月也发生了性关系。

警方同天接获报案后联系被告，被告没有接电话，警方之后发布紧急公报（Police Gazette）通缉他，被告五天后才到警局自首。

大女儿之后到监狱探望被告，他哭着求女儿不要告他，但大女儿表示无法原谅他。