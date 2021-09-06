21岁狮城女墨尔本留学 遇黑衣男箍颈捂嘴险遭性侵

21岁狮城女留学生，去年7月冠病疫情期间在澳大利亚墨尔本险遭性侵，遭黑衣男子箍颈捂嘴，压倒在地，当地警方两周后捉到涉案男子。上个月，黑衣男在当地法庭被判监三年。

根据《海峡时报》报道，这名当时在澳大利亚求学的女学生去年因为冠病疫情搬到墨尔本亲戚家居住，在去年7月30日，她从亲戚家走到附近的帕特森湖（Patterson Lakes）公园时，突然被一名男子泰勒（Tyler Hurren，20岁）袭击并企图性侵。

当时大约是早上9时20分，该处除了两人之外不见其他路人。身穿黑衣的男子，戴着口罩坐在长凳上，当女学生经过后，他突然从背后抓着她，用右手臂拴着她的脖子，左手则捂住她的嘴巴，过程中还抓伤女生的脸。

男子接着将女学生压到在地上，女学生形容他的力气很大。

根据当地法庭的文件，男子跨站在女学生的身上，把她压在地上，企图性侵她。

女学生情急中伸手到后裤袋拿手机，男子见状便逃离现场。女学生一路叫喊并跑到最靠近的房子求助，她回到亲戚家后报警，澳洲警方两周后将男子逮捕并控上法庭。

法庭指出，20岁的被告相信是无业游民，也是一名吸毒者，事发时他正在该地区当沙发客。被告的身世可怜，干案时受到毒品影响，事后也记不得事发经过。

不过法官指出，社会无法容忍被告企图性侵他人的行为，他在光天化日之下袭击年轻女子，事发时受害者根本没机会挣脱逃跑，最终判他坐牢三年。

狮城女学生事发后陷入创伤、焦虑和恐惧，去年已辍学返新。