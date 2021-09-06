卫生部会发出更多“健康风险警告”和“健康风险警戒”围堵潜在病例

（早报讯）卫生部下来一发现冠病感染群，除了对近距离接触者进行隔离，也会发出更多发出“健康风险警告”和“健康风险警戒”给曾接触或同在附近的人，以便尽快对潜在病例进行围堵，遏制病毒传播。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财今天接受媒体访问时，宣布这调整。

有鉴于社区案例增加，卫生部下来预计会向更多人发出“健康风险警告”（Health Risk Warning）和“健康风险警戒”（Health Risk Alert）。

“健康风险警告”和“健康风险警戒”并非隔离令。“健康风险警告”是发给较有可能染病的人。这些人曾密切接触或长时间接近冠病病患，因此必须接受一系列检测与自我隔离。

接到这警告的人士必须强制接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并且自我隔离，直到第一次检测结果呈阴。他们之后也必须进行抗原快速检测仪（ART）自行检测，以及在隔离第14天进行多一次PCR检测。

收到“健康风险警戒”短信通知者，包括过去14天内曾同时与冠病病患到过同个地点的人。他们无需进行强制的检测，但当局鼓励他们尽快接受PCR检测。

无论是“健康风险警告”或“健康风险警戒”，收到这类短信通知的人，下来14天应该减少社交活动。