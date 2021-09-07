合乐路部分店屋前人行道本月中开始扩建 通行更便捷

（早报讯）陆路交通管理局将落实合乐路一带的道路改建计划，将该区店屋外的停车位改建为更宽的人行道，方便通行。

根据陆交局今早发布的面簿贴文，经过试验计划，当局决定扩建合乐路（Havelock Road）715号和745号店屋外的人行道。原本狭窄的走道将建成一条更宽且更方便年长者和残障者通行的空间。“在该区步行或骑脚踏车将会变得越来越方便，人们往后到访该区时，何不尝试把车留在家中？”

当局于今年3月22日在该区店屋外的停车位设置路障以扩建人行道，把原本一米宽的人行道，加宽成3.5米的步行空间。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在面簿贴文说，自今年3月开始在该区推行试验计划以来，陆交局便一直收集该区居民和业主的反馈，这些反馈大多是鼓励和支持计划的。“比如，店家因顾客在前往店屋的路上更便利而获益。居民也能拥有更安全、更好的步行体验。”

因此，经过为期六个月的试验计划，陆交局将在该区进入第二阶段的道路改建试验计划，把之前设有停车位的道路扩建成人行道。

陆交局也指出，当局在采纳了居民和其他利益相关者的反馈和建议后，决定纳入其中一项建议，建设无障碍通道。

许连碹说：“无障碍通道是为那些携带大件物品的居民与业者或行动较为不便者而建设。”

永久性扩建人行道的工程将于本月中旬开始，预计将于2022年第一季度竣工。许连碹说：“待工程于2022年一季度落成后，公众可享有更安全的步行环境和便捷的无障碍通道。”