建设局推出更新版绿色建筑标志 提高建筑能源使用效率

（早报讯）为提升本地建筑的环境可持续性，建设局推出更新版的绿色建筑标志计划，提高建筑的能源使用效率，并更着重在其他的可持续性成果如减少隐含碳排放、使用智能科技等。

国家发展部长李智陞今天（9月7日）早上在2021年国际建筑环境周开幕仪式上致辞时，宣布绿色建筑标志计划将修订为BCA绿色建筑标志2021（BCA Green Mark 2021）。

在BCA绿色建筑标志2021计划下，获认证的现有或新建筑必须达到更高标准的能源效率。此外，BCA绿色建筑标志2021的评判标准也将建筑物的可持续性方面纳入考量，这包括建筑物的可维护性设计、减少建筑物整体寿命的隐含碳排放、使用智能科技、加强建筑物对气候变化的韧性以及为建筑物使用者创造更健康的环境等。

当局也在今年4月试行这项新绿色建筑标志计划，共有近30个工程项目和超过50名业者参与。当中，新加坡国立大学的工程设计与创新中心E2A和位于理学院的Frontier，因使用大量的自然通风和采光设计，并通过遮阳设备和栽种植物避免建筑内过热，获颁BCA绿色建筑标志2021白金奖。

李智陞说：“我们收到来自业内令人鼓舞的反馈，认为更新版的绿色建筑标志能够激励绿色建筑的领导者往正确的方向迈进，协助他们保持领先。”

本届在线上举行的国际建筑环境周以重新想象建筑环境领域为主题，探讨建筑领域的数码化、以及如何提高该行业的生产力和可持续性。

李智陞也在致辞中宣布，当局下来将开发名为CORENET X的一站式数码平台，以简化建筑业者在进行工程前，向个别政府机构寻求批准的程序。该平台也将利用数码科技自动检查超过3000个相关监管条例，从而加速审查过程。当局计划在2023年下半年开始采用这一平台。