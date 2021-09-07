国家传染病中心设展示回廊 强调与社区抗疫的重要性

（早报讯）随着新加坡逐步进入与冠病共存的阶段，社区在抗疫所扮演的角色将更重要，国家传染病中心在庆祝两周年之际设立展示回廊，集合新加坡过去100年的抗疫历史，加强公众的防疫意识。

位于国家传染病中心关怀中心内的展览回廊将在明天（8日）正式开放，中心希望通过展览让学生和公众了解曾在本地暴发的传染病，以及社区的警惕在预防和阻断病毒传播时的重要性。

展区分为四个主要区域，第一区介绍国家传染病中心如何应任何地方性流行病或新型传染病、第二区则介绍新加坡过去100年在应对流感、小儿麻痹症、沙斯等流行病的历史。第三区则介绍新加坡目前应对肺痨和爱之病等传染病的措施，和社区在降低感染所扮演的角色。

国家传染病中心在2019年9月正式开幕，但在开幕不到五个月就须应对2020年1月登陆本地的冠病病毒，中心随即进入戒备状态管理和对抗疫情。展览回廊的第四区将特别举办为期6个月的冠病19图片展览，回顾中心和其他医疗机构如何对抗冠病，以及病患和医护人员的反思。

国家传染病中心主任梁玉心教授说：“我们推出展览回廊主要的考量是我们意识到，如果我们要应付不同病毒，需要动员整个社区一起应付病毒。展览回廊就是让我们回顾新加坡传染病的历史，从中吸取经验...当我们要克服病毒时，每个人都需尽本分，做好社会责任。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早受邀为展示回廊主持推介仪式，并在致辞时回顾国家传染病中心在对抗疫情时扮演的重要角色。

他说：“在抗疫的20个月里，传染病中心中心领导全国抗疫工作，积极和其他医疗机构合作，站在前线治疗和照顾病患。中心在疫情登峰期将原本的330个床位扩充至有超过500张床位，照顾了本地三分之一入院的冠病确诊病患。”

中心也积极支持本地接种计划，是本地首批接种的医护人员。中心也为本地医院和社区护理机构医疗人员进行防疫培训，并同本地其他研究机构合作对冠病的预防和治疗做出贡献。中心也通过上传病毒基因序列至全球共享流感数据倡议组织（GISAID），为全球抗疫做出贡献。