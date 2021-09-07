“网络公民”屡次未申报资金来源 资媒局要求负责人解释原因

（早报讯）网站“网络公民”屡次未申报资金来源，资讯通信媒体发展局向它发布陈述理由通知，要求网站负责人为违规行为提供充分理由，否则当局将采取适当的执法行动。

资媒局今早发声明回应媒体询问时说，所有向当局注册、并在线上推广或讨论与新加坡相关政治问题的互联网内容供应商，如“网络公民”（The Online Citizen），都必须对资金来源保持透明。这是为防止这类网站受到外国机构或资金的控制或影响，并确保国内政治不被外国势力左右。

资媒局说，尽管当局已多次提醒和延长期限，“网络公民”一直没有申报2020年度的所有资金来源，并且告知当局它不打算履行这个法定义务。资媒局因此要求“网络公民”为不合规的行为作出解释。

资媒局强调，其他向当局注册的互联网内容供应商均提供这类信息，以便对资金来源保持透明，“网络公民”因此没有理由不遵守。当局也指出，“网络公民”2018年首次注册时曾遵守规定，申报了资金来源。

但自2019年以来，“网络公民”未能完全履行这一法定义务。它在2019年的申报中，未能核实捐赠者身份和澄清有关外国广告收入的不符之处，资媒局为此在今年5月4日发出警告。

当局也在文告中强调，外国势力干预我国国内政治的威胁一直存在。上世纪70年代，《东方太阳报》和《新加坡先驱报》这两份报纸就从外国获得资金，并发表文章试图破坏新加坡的建国努力。

“我们需要谨慎，因为互联网和社交媒体平台的盛行，使得外国势力更容易影响许多人。”

“网络公民”主编许渊臣今天也在面簿发文，证实收到资媒局的陈述理由通知（show cause notice），并已通过代表律师回复。

许渊臣在贴文中称，“网络公民”不向资媒局申报资金来源的唯一理由，是因当局一再要求他们说明为何向订户收取订阅费，尽管他们已解释订阅模式的运作方式。