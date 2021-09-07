不满遭辞退 青年无照偷驾公司货车载女友兜风

不满遭辞退，19岁青年将公司货车钥匙占为己有，七次偷车载女友四处兜风。

被告阿布（19岁），是一家数码点子锁公司My Digital Lock的前职员。他面对偷取交通工具、无照驾驶等22项控状。另一名涉案人是被告的18岁女友。报警的是公司的总监，他今年5月24日发现职员两天前停好的货车不翼而飞，遍寻不获后决定报警。

案情显示，被告从今年2月至4月在公司担任锁头安装员，负责到客户住家协助安装门锁。由于没有汽车与货车驾照，被告每次要出外工作时都是同事驾驶。货车也有两副钥匙，一个经常使用并存放在公司，另一个则放在货车内。

今年三月，被告偷走货车上的钥匙，遭辞退后仍占为己有。被告今年4月7日回公司归还公司制服与拿薪水时，他也没交出钥匙。今年5月初，被告因遭辞退心生不满，决定偷开货车去兜风。

被告对公司的营业时间非常熟悉，也知道公司的用车时间，趁公司非营运时间偷货车去兜风。为避开总监与其他职员的发现，他会在公司营业前归还货车。

被告使用货车的时长从几小时至两三天，兜风地点包括坎贝拉路、德惠巷、盛港、榜鹅与文礼，他也会到女友坎贝拉路的住家接她到处兜风。他对女友谎称货车是和朋友借来的。

今年5月23日约晚上10时，被告又到停车场偷车，隔天5月24日下午在植物园被捕。包括案发当天，被告在一个月内偷开货车兜风七次。

被告求情时说他认错，当时是因对老板不满，想到人力部投诉。法官表示，被告多次无照驾驶，还带着女友到处兜风非常危险，最后要求先评估被告的缓刑监视报告，择期10月4日下判。