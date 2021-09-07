一天百通电话轰炸不复合就散播裸照 恐怖男友监10月

前女友提出分手后，“恐怖男友”无法接受事实，两年来以各种方式骚扰她，包括一天内拨打100通匿名电话、在她工作场所外徘徊，还威胁要散播她的裸照。

今年39岁的男子承认三项刑事恐吓、盯梢以及触犯滥用电脑法令的罪名，另外三项罪名交由法官考虑后，被判坐牢10个月。

为了保护受害者，法官谕令媒体不得公开男子的身份。

根据案情，被告在2010年开始和女友交往，两人是同事，但没有公开恋情。女友在2015年提出分手，但是被告不肯，要求她再“陪”他360个小时，否则就会将两人的地下恋情公开。

前女友只好妥协，但是被告在接下来的两年，装作两人并没分手，他不断要求她报备行踪。每当前女友要断绝关系，他却称她还没陪满他360小时。

2017年12月，前女友下定决心不再搭理被告。但是，被告不肯放弃，开始进行骚扰，两年来用匿名电话打给她超过500次，其中一天还打了100通电话。

被告于2019年6月11日，在她的工作场所外埋伏，准备在她下班后跟踪她。前女友发现后，吓得躲在办公室不敢出门，直到报警后警员在隔天凌晨1时将她护送到德士站离开。

除此之外，被告盗用前女友的面簿账号，将她客户的资料上传，害她被上司调查。他也曾经威胁前女友要将她的裸照发给她的亲朋好友，逼她复合。