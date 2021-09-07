性侵老伴外孙女 老汉判监13年

老翁年近七旬觅得春天，和老妇结婚后搬去与她及家人同住，岂料他在夜深人静时，把狼爪伸向老妇的外孙女，非礼与强奸九岁女童。71岁的被告昨天在高庭认罪后，被判坐牢13年。

为了保护受害女童的身份，法庭谕令媒体不准报道任何可泄露女童身份的资料，包括被告的名字。

被告一共面对13项控状，指他在2018年至2020年4月之间，逼迫女童为他口交、非礼女童，以及给女童和她的哥哥看猥亵影片等。自修订后的刑事法典于去年1月生效以来，口交与肛交的罪行已被纳入强奸罪条文。

根据控方所披露的案情，被告在2016年与女童的外祖母结婚，之后搬到女童一家人所居住的一房式组屋单位，与他们一起生活，女童的母亲和哥哥也住在该单位。

结婚不到三个月，外祖母发现被告瞒住她，在外另有一个家庭，她一气之下把被告逐出家门，直至约10个月后，才准许被告搬回来住。

被告与女童的关系不错，不时买食物与饮料给女童。2018年间，被告开始与女童和她的哥哥一起看猥亵影片，女童甚至学会使用被告的手机来搜寻这类影片。

被告一步步地在肢体上亲近女童，他先拥抱与亲吻对方，约两至三个月后，他趁女童的母亲不在家或其他家人在熟睡时，开始连串性侵犯女童的行为，包括指示女童为他口交、非礼女童的私处，甚至拍下女童私处的照片。女童当时感到生气且恶心，但因为被告曾警告她不准把所发生的事情告诉外祖母和母亲，女童于是默默忍受。

12岁哥哥多次目睹 外祖父丧礼上揭发

女童的12岁哥哥几次目睹被告犯案，终在外祖父的丧礼上，揭发被告性侵犯妹妹的罪行。

2020年5月25日，在女童母亲的亲生父亲的丧礼上，曾几次目睹被告犯案的哥哥，终于向家人说出妹妹遭受性侵犯的事情，女童的母亲知道后决定去报警。被告在同年6月1日被警方逮捕，之后就一直被还押。

控方在判刑陈词中指出，人们一般上对祖父母亲有所信任，相信他们会保护家中的孩子；然而，本案的被告却在住家对女童做出如此变态的性剥削行为，法庭必须给予严惩，判他坐牢15年。不过，法官考虑到被告的年纪相当大，斟酌后决定判他坐牢13年。