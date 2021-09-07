烧水烫死5岁儿 控方求判夫妻终身监禁

（早报讯）夫妻一周内四度用烧水将5岁儿子烫伤致死，逃过谋杀罪名，法官去年判以致命性手段蓄意重伤他人将两人治罪后，控方现在对女被告谋杀罪名不成立以及两人的刑罚提出上诉，求判两人终身监禁。

两名被告利兹万（29岁）与阿姿琳（29岁），原本分别面对九项和六项包括谋杀、蓄意伤害以及虐童的控状，死者是两被告的5岁亲生儿。若共谋谋杀罪名成立，两名被告可被判处死刑或终身监禁。

案件发生于2016年10月15日至22日之间，地点是我国中部某一房式租赁组屋单位内，两名被告被指一周内四次用滚烫的热水烫伤死者，最终导致他丧命。邓碧云法官去年4月裁定两人共谋谋杀罪名不成立，她认为没有足够证据显示两人意图共谋谋杀死者。

之后，控方提呈替代控状，控状改成致命性手段蓄意重伤他人。法官去年判两被告坐牢27年，男被告鞭打24下。由于女被告不能打鞭，刑期因此增加多12个月，总刑期为28年。

控方不满高庭法官判女被告谋杀罪名不成立，也不满两人的刑罚，高级政府律师莫哈默费扎尔代表控方提出上诉。案件今天（9月7日）在最高法院上诉庭开审，大法官梅达顺带领五司审理此案。

控方表示，两名被告看到儿子嘴唇发白、身上烫伤灼伤处化脓起泡，而且脸上当时已有多处烫伤，有这么明显的伤势，还称不知道继续虐待他会将他致死，若真有人这么认为那就太变态了。

控方最初恳求法官允许上诉通过，让案件重回高庭审理，但大法官认为没这个必要，表示将择日作出裁决。