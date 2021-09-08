（早报讯）美国隔夜股表现不一，大型科技股大涨致使纳斯达克指数刷新纪录收盘高位。

苹果（Apple）和网飞（Netflix）周二分别上涨1.6％和2.7％，创下纪录高位。可是标普500指数和道琼斯工业指数却收低。

道指收跌0.76％，报3万5100点；标普500下滑0.34％至4520.03点；纳斯达克指数上涨0.07％，报1万5374.33点。

新加坡海峡时报指数周二微涨7.45点或0.24％，闭市报3108.53点。全场成交量18亿2000万股，总额8亿9880万元。上升股249只，下跌股215只。

今日（9月8日）可关注的股票：

1.豪利控股（Oxley Holdings）将购入一部分在2022年到期的5.7％票息率票据。

集团同时也计划重新发行总在2024年到期的票据，用来筹集购入未付票据和一般公司开销。这批票据总值7000万元的票据，票息率为6.9％。

2.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）的执行董事兼总裁许伟利（音译，Koh Wee Lih）辞职，并会从11月28日离职。信托的投资者关系部主管黄罗素（音译，Russell Ng）将接替他的总裁职务。

3.吉宝企业（Keppel Corp）宣布派发本金总额为4亿元的次级永久证券（subordinated perpetual securities）。这批永久证券的面额为25万元，没有固定赎回日期，可授权获得票息。首五年的年票息率为2.9％。