TÜV南德意志集团加入数码信任委员会

（早报讯）德国测试与规格认证机构TÜV南德意志集团（TüV SüD）加入由新加坡科技工商协会（SGTech）新设的数码信任委员会（Digital Trust Committee）作为创始成员，旨以建立国际公认的标准，以及实践并创造建立在数码信任基础上的产品和服务。

南德意志集团今早（9月8日）为斥资1亿元打造的区域枢纽举办开幕仪式时做出上述宣布。由商界领袖组成独立的数码信任理事会负责指导该委员会，南德意志集团首席运营官巴立（Ishan Palit）作为该理事会的成员之一，而国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪将担任委员会赞助人。

出席仪式嘉宾包括副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和德国驻新加坡大使里德尔博士（Norbert Riedel）等。

与此同时，南德意志集团宣布与康福德高（ComfortDelGro）全资子公司ComfortDelGro Engineering建立合作伙伴关系，以制定培训计划来栽培更多熟练的汽车技术人员，支持新加坡实现可持续发展目标及推动电动汽车普及。培训计划的目标是增强本地汽车技术人员安全处理电动汽车和混合动力车的高压系统。

王瑞杰在仪式讲话时表示上述合作可以促进更大创新，并增加行业活力。“更重要的是，这些合作展现南德意志集团对数码化和可持续发展的承诺。”

楼高七层的区域枢纽位在国际商业园，占地1万8900平方公尺，能容纳最多700名员工，该建筑综合办公室和实验室，包括集团之前投入4000万元设立的数码服务卓越中心。