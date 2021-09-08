城市燃气为2600多名小贩提供逾100万元的煤气回扣

（早报讯）冠病疫情反复无常，小贩的生计受堂食限制等防疫措施影响，首当其冲。为了帮助小贩渡过疫情难关，城市燃气（City Gas）将为2600多名小贩提供总值超过100万元的煤气回扣。

城市燃气今天（9月8日）发文告宣布，从本月起到12月底的四个月里，该公司将为全岛59座小贩中心内的2602名摊贩提供每月多达1 00元的煤气回扣，总值逾100万元。公司将自动把回扣数额转入小贩的水电费账户，小贩无需提出申请，对他们来说十分快速和便捷。

文告指出，小贩不仅是新加坡非物质文化遗产代表，也为所有新加坡居民提供基本的日常餐饮，是本地不可或缺的行业。

城市燃气总裁王光枢说：“新加坡的小贩都受到疫情的严重打击。在这个关键的时刻,我们应该为他们提供支持。小贩行业和新加坡都处在转折点，所以城市燃气认为必须尽我们的一份力量来帮助本地的烹饪英雄，并保存我们的小贩美食传统。”

文礼坊美食村新生五香虾饼店第二代摊主刘福记说：“城市燃气和小贩互相扶持，我们非常感谢有这笔回扣。它将让我们节省400元，帮助我们渡过今年这段困难时期。”

在厦门街熟食中心经营权记的第三代负责人萧兆明和儿子萧炳贤也说：“这个摊位不仅是我们的生意，也象征我们的家族声誉。通过城市燃气的帮助，我们可以减少成本并维持业务。”