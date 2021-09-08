黄循财：应把握冠病疫情带来变革的可能 塑造更公平、更绿色和更包容的未来

（早报讯）冠病疫情虽带来破坏，但也带来变革的可能，新加坡应该把握机会塑造更公平、更绿色和更包容的未来。

冠病疫情打乱了人们的生活，并带来持久影响，最持久的影响之一是加速社会已经正在发生的改变，例如数码化转型，以及突显了环境、社会和治理（ESG）的重要。

财政部长黄循财今天（9月8日）在新加坡董事协会（SID）年度论坛演讲时说：“这场大流行病为变革和改革创造了可能性。我们应该抓住这个机会，共同塑造一个更公平、更绿色和更包容的未来。”

黄循财指出，30年前的“华盛顿共识”（Washington Consensus）强调自由市场理念，认为市场这只看不见的手会为所有人带来普遍利益。正如经济学家傅利曼（Milton Friedman）所言，企业唯一目的是为股东创造利润。

如今已有许多政府意识到，全球化和自由市场竞争创造了效率，但也带来脆弱。黄循财说：“我们知道，如果任由市场力量主导，增长的果实不会平均分配。我们也知道，企业倾向优化自己的利益，而不是将公共利益最大化。”

黄循财因而认为，政府应发挥更大作用，与私人企业合作，以解决共同关心的课题，不论是打造更坚韧的供应链或是应对气候变化的威胁。

“亚洲地区的政府都致力于更好的重建未来，专注于对弱势群体的包容，以及进一步打造经济的韧性和推动可持续发展。”

黄循财说，新加坡向来、也将继续把握这些趋势。这包括大力投资数码基础建设，继续帮助本地企业和中小企业实现数码化，以及打造更坚韧的供应链，加强新加坡作为国际商业中心的枢纽地位。

除了政府，企业也必须调整。黄循财认为，这场大流行病的赢家将是那些利用危机来推动和加速数码化转型的企业。这些企业也加速发展更创新、更有生产力，同时也是可持续的解决方案。