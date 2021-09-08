大巴窑东夜间蔬菜批发市场多名摊贩确诊 暂关闭两周

（早报讯）大巴窑东夜间蔬菜批发市场因有多名摊贩感染冠病，暂时关闭两个星期，受访的摊贩和顾客对此表示震惊，但都不清楚病毒的来源。

据《联合早报》向摊贩了解，他们是在上周接获新加坡食品局的通知，指市场出现了多起确诊病例，因此从上周五（9月3日）起暂时关闭两周。据知，当局并未下令市场关闭，而是摊贩们自愿暂停营业。

据悉，由于这个路边市场是露天经营，进出无法进行SafeEntry登记，因此如果疫情不见好转，可能会延迟开。

拥有超过40年历史的大巴窑东夜间蔬菜批发市场有约十个菜摊，营业时间约为晚上11时至早上6时。

摊贩会直接将装满蔬菜的箱子放置在马路上陈列，由于蔬菜大多是直接从马来西亚进口，价格比其他地方便宜，因此深受附近居民和小贩欢迎。

本报联络上一名确诊的批发商，据他所知，市场有10多人感染冠病，不过他并不清楚自己如何染病，只知道卫生部把他列为无关联病例。

根据卫生部昨晚发布的疫情文告，目前大巴窑东的夜间蔬菜批发市场并未被列为感染群，也不清楚其确诊摊贩是否被列入其他感染群。

一名不愿具名的大巴窑熟食摊贩告诉本报，自己是在上周四晚上10时许到过这个夜间市场买菜，但当时看到市场内有几个摊位已经没有营业。

他说：“我就觉得很奇怪，后来送货的司机才跟我说，市场内有确诊病例，许多摊位的老板都在隔离，市场接下来也会关闭两周。”

他说，由于市场的地点方便、蔬菜的价格便宜，而且与别人送货上门不同，来这里可以亲自挑选蔬菜，所以每晚都会来进货，如今则只能请人送货。

至于是否担心会染疫，他表示自己一直很小心，除了已接种冠病疫苗，也会避开人潮最多的时段前去市场，以及尽量减少与他人交流。

他说：“我不知道影响的范围有多大，但大巴窑巴士转换站出现感染群已导致人心惶惶，希望这次事件不会进一步影响生意。”

食品局：食品供应不受影响

食品局受询时证实，位于大巴窑东7巷、经营小型蔬果批发生意的私人业者中出现了冠病确诊病例，因此从上周五起自愿性暂停营业14天。当局正和业者合作观察情况。

发言人说：“这个批发站的顾客不多，对食品供应不会造成影响。新加坡目前从超过170个国家和地区进口食品。为确保食品供应稳定，我们采取了多管齐下的策略，包括从多方面进口，以及增加海外和本地的产量。”

虽然疫情可能造成一些食品供应短暂受到影响，但食品局强调，整体食品供应仍然稳定。消费者也可以尽一分力，选择购买不同种类或来源的食品。

国家传染病中心研究发现接触蔬果或传播病毒

另一方面，国家传染病中心（NCID）对出现94名确诊病患的红山景巴刹和小贩中心感染群进行的研究发现，确诊病患除了未接种疫苗和未穿戴好口罩之外，都曾徒手接触蔬果。

国家传染病中心国家公共卫生与流行病学部主任卓汉森兼任副教授告诉《海峡时报》，研究人员是在对受影响的摊贩和顾客进行调查后得出这个结论，并建议摊贩应考虑预先包装好蔬果。

他说：“光顾摊位的顾客也应随身携带搓手液，在触碰蔬果之前消毒，在碰触蔬果后也再次消毒，这不仅是为了保护自己，也是为了保护社区。“

他也建议穿戴可重复使用口罩的人也应该定期清洗口罩。

国家传染病中心主任梁玉心教授指出，当局之所以会对已脱离感染群的红山景巴刹展开研究，是因为有许多年长者会光顾巴刹，他们在感染群出现后也受到最大的影响。

她也指出，消费者在光顾超市时也会挑选蔬果，因此也应该养成定期使用搓手液的习惯。“那些顾客在挑选前会触碰到的物品是我们必须格外留意的，因为它们可能成为感染源。”