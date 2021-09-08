打卡下班插队起争执 清洁嫂推七旬同事致骨折

打卡下班惹插队风波！学校清洁工被辱骂是“妓女的女儿”，动手推72岁女同事，造成对方髋部骨折，至今无法工作。

这场风波发生在2018年4月9日，地点在西部的一所学校。清洁工哈蒂玛（51岁）和女同事（72岁）因下班打卡顺序起争执，哈蒂玛一气之下推了女同事，却导致女同事失去平衡，跌在地上。

被告哈蒂玛昨日承认一项鲁莽行事导致他人受伤的控状。

根据案情，两人刚结束工作，需要打卡才能离开。女同事在扫描器前等候，希望在下午四时准时打卡下班，但被告捷足先登，站在女同事前方，导致女同事认为被告想要插队，要求她排队。

被告回嘴辱骂，而女同事不甘示弱爆了粗口，激怒被告猛推女同事左肩。女同事跌在地上，大声呼救，由两名同事送回家。

事后，女同事被送往黄廷方医院接受治疗，根据医疗报告，她的髋部骨折，接受了手术。

截至今年4月19日，女同事还需接受治疗，也因受伤至今无法工作，为此失去收入。

控方指出，两人相识，被告知道女同事是个脆弱的年长者，更容易失去平衡和受伤，要求法官判她入狱至少3周。

被告代表律师指出，女同事辱骂被告是“妓女的女儿”，而被告与母亲感情良好，导致她被激怒出手推人，但当时不知道她的年龄，也不是蓄意伤害，恳求法官判她社区刑罚。

法官表示需要时间斟酌双方陈词，案展29日下判。