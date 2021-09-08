疑火星点燃抽油烟机 一印度餐摊发生火患

疑因抽油烟机太油腻，炒菜时被火星点着，纽顿熟食中心一家印度餐摊位昨晚发生火患，30人自行疏散，民防人员赶到后用水管将火势扑灭。民防部队提醒，灶台周围应该避免留下油渍残留，以免发生火患。

这起火患发生于昨晚8时10分左右，地点是位于克里门梭道的纽顿熟食中心。

记者今早走访现场时，事发印度摊位除了油锅上方的抽油烟机被烧黑，其他部分受影响并不严重。在现场检查煤气管道的工人透露，煤气管道没有问题，一般相信起火原因是因为抽油烟机上累积了太多油脂，炒菜时油锅火力旺盛，火星不知如何点燃了抽油烟机，因此才一发不可收拾。

目击者陈先生（50岁，虾面摊员工）透露，昨晚他们突然闻到烟味，急忙赶过来查看。印度摊位和旁边茶水摊的摊主找来灭火器，朝着抽油烟机狂喷，周围的食客则自动疏散至较远的地方。

民防人员赶到后，五分钟内就将火势扑灭。

民防部队受询时确认接获求助，火势与一家摊位内的物品有关，消防员用水管将火势扑灭。约30人在消防员赶到前自行疏散，无人在意外中受伤，起火原因仍在调查中。

民防部队提醒，烹饪时应该避免锅炉无人照看、锅炉旁及抽油烟机周围应该避免积累太多油渍，防止火势扩散。另外，抽油烟机每年应该进行至少一次清理和维护。