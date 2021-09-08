研究以人工智能技术检测驾车者心跳 避免意外发生

（早报讯）开车途中若司机突然心脏病爆发，后果不堪设想。本地研究人员将探讨如何运用人工智能技术来检测驾车者的心跳，进而预测驾车者心脏病爆发的概率，以确保司机和其他公路使用者的安全。

这是新加坡大陆汽车（Continental Automotive Singapore）和新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）今天（9月8日）宣布展开的研究计划之一。

研究团队指出，急性心脏病和心律失常是影响驾驶安全的最危急情况之一。因此，两家机构将合作研发一套实时的人工智能方案，以监测驾车者的心脏状况。

这项研究旨在通过使用人工智能技术，预测驾车者出现急性心脏疾病的风险。研究团队计划结合先进的生物医学信号分析，以及一套预测算法，找出人工智能方案预测驾车者心脏病爆发的概率。

该项目的首席研究员新加坡国立大学医学院副教授柳楠说，若要预测驾车者的心脏疾病风险，除了他的病史、年龄等个人资料，更主要的是心跳频率。

目前，有关研究仍处于试点阶段，通过心电图（ECG）监测来观察驾车者的心脏状况。他说：“待研究较为成熟后，有可能使用其他的方式来检测，如脉搏血氧仪或智能手表。”

该项目已于去年12月开始，预计明年第四季度完成。

至于研究技术何时能推出市场，柳楠说目前的研究属于第一阶段，在探究该计划是否可行。“我们希望在项目完成时，能得出一个人工智能方案，之后再将同样的技术扩展至更广泛的方面。”

此外，两家机构也在研发一种可用于无人驾驶的全自动驾驶车辆的相机-雷达（Camera-Radar）感测器。

该项目将采用4D成像雷达（4D Imaging Radar），以提高分辨率与检测灵敏度等。项目的首席研究员国大教授洪振用说：“相较于使用摄像机，雷达能获取更多的环境信息。”

例如在微光和下雨天时，使用摄像头和雷达结合的传感器来提高物体检测和分类的准确性。

该项目已于今年4月展开，预计2023年3月31日完成。