疫情升温影响情绪 海指周三下跌1.27％

（早报讯）疫情升温影响市场情绪，亚太与新加坡股市周三普遍下跌，新加坡股市跌幅达1.27％，引领区域主要股市。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报3068.94点，全天跌39.59点或1.27％，重回3100点以下。

在新加坡闭市时，美国三大股指的期货皆处于下跌。因市场期待新首相将出台更多刺激经济措施，东京股市逆流上涨0.89％。不过，悉尼、香港、上海和首尔股市各跌0.24％、0.12％、0.04％和0.77％，欧洲股市开盘下跌，投资者关注周四来自欧洲央行的信息。

辉立期货投资分析师周峻贤接受《联合早报》访问时指出，海指此次下跌重新来到上周的低位，但仍然高于5月间大跌时的低水平。

他表示，除了国内冠病病例大增影响市场情绪之外，主要经济体的经济展望也继续压抑本地投资者的情绪。让人失望的美国非农就业数据以及主要贸易伙伴的德尔塔变种病毒疫情仍在恶化，多少打击了早前对外部需求韧性的乐观看法。

整体本地股市交易量增至18亿4000万股，交易总值大增至13亿8000万元。上升股147只，下跌股多达351只。

海指成份股多达27只下跌，2只持平，1只上涨。唯一上涨的是香港置地（Hongkong Land），股价今天再涨2.33％至4.84美元。由于该公司将投资5亿美元回购股票，该股昨日已应声飙升12.90％。

本地银行股以及怡和控股（Jardine Matheson）给予海指最大压力。星展集团控股（DBS）跌1.15％至30.06元，怡和控股挫跌3.87％至54.20美元，大华银行（UOB）跌1.32％至25.46元，华侨银行（OCBC）跌1.03％至11.58元。

宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）股价挫跌3.77％，闭市报1.53元。信托的执行董事兼总裁许伟利（音译，Koh Wee Lih）辞职，并会从11月28日离职。信托的投资者关系部主管黄罗素（音译，Russell Ng）将接替他的总裁职务。